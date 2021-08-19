《日入而息》聯通中期多賺兩成增派息，人行銀保監約談恒大

《今天重點》﹡聯通（００７６２）中期多賺２１％，派息０﹒１２元人民幣，擬提高全年

派息率；聯通上半年服務收入升７﹒３％，移動用戶ＡＲＰＵ升近９％；中

聯通建議分拆智網科技Ａ股上市；７月５Ｇ套餐用戶淨增７７４﹒２萬戶；

聯通指未來擬分拆４－５家公司上市，已就智網科技上市與監管溝通

﹡中海油（００８８３）中期純利升２﹒２倍，派中期息０﹒３港元

﹡東亞（０００２３）中期賺２６﹒７億元，升７４％，派息增至３５仙；中

期淨利息收入跌９﹒７％，減值損失減少８０％；上半年中國業務轉虧為盈

錄淨溢利２﹒７９億元；東亞銀行冀下半年撥備水平能維持於較低水平；東

亞銀行料下半年淨息差走勢平穩

﹡嗶哩嗶哩（０９６２６）中期淨虧損擴大至２０﹒２４億元人民幣；次季經

調整淨虧損擴大至８﹒５８億元人民幣

﹡人行、銀保監約談恆大集團高層，提出積極化解債務風險等要求

﹡香港和新加坡不再進一步探討雙邊「航空旅遊氣泡」



《即日市況》﹡恆指低收５５０點報２５３１６，科指跌１８２點報６０４４



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒５７％百億外資流出，人大常委會明閉幕



《美元匯價》﹡歐元跌穿１﹒１７後應下望１﹒１６；歐元最新報１﹒１６９５╱９８，日

圓最新報１０９﹒６５╱６７



《公司業績》﹡聯通（００７６２）中期多賺２１％，派息０﹒１２元人民幣，擬提高全年

派息率；聯通上半年服務收入升７﹒３％，移動用戶ＡＲＰＵ升近９％

﹡中海油（００８８３）中期純利升２﹒２倍，派中期息０﹒３港元

﹡東亞（０００２３）中期賺２６﹒７億元，升７４％，派息增至３５仙；中

期淨利息收入跌９﹒７％，減值損失減少８０％；上半年中國業務轉虧為盈

錄淨溢利２﹒７９億元

﹡嘉里建設（００６８３）中期純利３７﹒７億元，派４０仙另特息２﹒３元

﹡德視佳（０１８４６）半年賺６５１４萬元，大升２﹒６倍，不派息

﹡北京北辰（００５８８）半年溢利２﹒５億元人民幣，增逾７８倍，不派息

﹡康德萊（０１５０１）半年純利跌２５％至５０６１萬元人民幣，不派息

﹡中糧包裝（００９０６）中期賺２﹒４９億元人民幣，中期息１３﹒５港仙

﹡優趣匯（０２１７７）中期虧轉盈賺３４８３萬元人民幣，不派中期息

﹡龍資源（０１７１２）半年盈轉虧２６﹒６萬澳元，不派息

﹡建業地產（００８３２）半年純利７﹒２９億元人幣，派息１４﹒７５港仙

﹡茂業（００８４８）半年純利跌近４６％至７４５２萬元人民幣，不派息

﹡浦江國際（０２０６０）半年賺７９４５萬元人民幣，升２２％，不派息

﹡國浩（０００５３）附屬Ｒａｎｋ Ｇｒｏｕｐ全年盈轉虧蝕７２００萬英

鎊

﹡國開（０１０６２）半年盈轉虧１﹒２８億元，不派息

﹡惠記（００６１０）半年純利跌３５﹒２％至２﹒６２億元，息７仙

﹡景業名邦（０２２３１）中期純利１﹒７億元人民幣，中期息３﹒６３分

﹡晶苑（０２２３２）半年賺６３６３萬美元，升１﹒３倍，派息４港仙

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）半年多賺３４％至１７７２萬令吉

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）中期純利３﹒４億元元人民幣，不派中期息

﹡米技（０１７１５）半年虧損擴大至１６７８﹒９萬元人民幣，不派息

﹡九建（０００３４）半年基礎盈利跌近７成至３﹐１２億元，中期息２５仙

﹡中信國際電訊（０１８８３）中期純利５﹒３４億元，派中期息５﹒５仙

﹡華領醫藥（０２５５２）中期虧損收窄至１﹒６５億元人民幣，不派中期息

﹡金蝶（００２６８）半年虧損擴大至２﹐４８億人幣，不派息

﹡中國宏泰發展（０６１６６）中期純利按年跌８２％，不派中期息

﹡連達科技（００８８９）中期淨虧損擴大至１１２４萬元，派息１仙

﹡新晨動力（０１１４８）中期虧轉盈賺３２１２萬元人民幣，不派中期息

﹡中銀航空租賃（０２５８８）中期少賺２２％，派息０﹒１０９８美元

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）中期盈轉虧蝕１﹒２９億澳元，不派息

﹡嗶哩嗶哩（０９６２６）中期淨虧損擴大至２０﹒２４億元人民幣；次季經

調整淨虧損擴大至８﹒５８億元人民幣



《公司資訊》﹡中聯通（００７６２）建議分拆智網科技Ａ股上市；７月５Ｇ套餐用戶淨增

７７４﹒２萬戶

﹡中國同輻（０１７６３）擬發Ａ股上海科創板上市，籌逾１﹒８４億

﹡中國飛鶴（０６１８６）早前監管消息屬謠言，未見任何政策層面出現變化

﹡中國華融（０２７９９）引入中信集團、國壽資管及信達等５大戰略投資者

；中銀國際料華融或可維持投資級別，國資戰投有助恢復再融資能力

﹡中基長壽（００７６７）擬收購製造體外診斷產品公司的５１％或以上股權

﹡東亞銀行（０００２３）冀下半年撥備水平能維持於較低水平；東亞銀行料

下半年淨息差走勢平穩

﹡傳醫聯擬來港上市集資最多３１億元，騰訊等有份投資

﹡傳英國私募基金放售卓佳，意向價１１７億至１５６億元

﹡新鴻基公司（０００８６）沒有私有化計劃，續投資ＴＭＴ及醫療保健

﹡奈雪的茶（０２１５０）、喜茶被點名：違規使用人工色素

﹡傳推想醫療籌備香港ＩＰＯ，集資約２３﹒４億元

﹡新華滙富金融（００１８８）累計出售１５１萬股中軟國際，涉約１４５０

萬元



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）成立合資公司新源智儲，進軍儲能產業

﹡中信國際電訊（０１８８３）澳門政府會以特別程序加快推出５Ｇ牌照



《神州民企》﹡騰訊盈利增長放緩，專家看好下半年上試４６０元

﹡長汽（０２３３３）收購戴姆勒巴西工廠，改造後年產能達１０萬輛



《中國要聞》﹡胰島素集採據報下月正式啟動

﹡國資委表示中央企業１－７月淨利潤同比增長超１﹒１倍；加大對央企金融

業務監管，嚴控永續債規模

﹡能源局表示首七月風電裝機容量同比增３４﹒４％

﹡上海將於２０２５年提前實現碳達峰

﹡內地擬設立國民養老保險公司，註冊資本１１１﹒５億

﹡發改委表示推動生物質發電有序建設，完善補貼機制

﹡內地今年新基金發行突破２萬億元人民幣，權益類佔八成

﹡華為哈勃投資工業仿真軟件開發商；華為表示孟晚舟憲章權利因司法濫用遭

到侵犯，唯一補救是停止引渡

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；７月債市發行各類債券逾

５﹒１萬億人幣

﹡內地首七月對外非金融類直投６２８億美元增４﹒２％

﹡商務部表示在充電等使用環節為新能源汽車創造更多便利；利用外資工作仍

存不確定因素，形勢複雜嚴峻；將進一步縮減外資准入負面清單

﹡上海市商務委表示爭取賦予臨港新片區企業原油進口資質

﹡貝萊德旗下首隻理財產品獲准發行

﹡河北強化全流程監管，嚴禁無證認購等變相售房行為

﹡瀋陽第二批集中供地延至９月初，購地金須為自有資金

﹡李克強到河南省衛輝市考察衛河決口堤段修復情況

﹡外交部表示美國炮製孟晚舟案真正目的是打壓中國科企；冀阿塔將積極表態

落實，遏制恐怖主義和犯罪

﹡首七月全國預算收入同比增２０％，支出增３﹒３％

﹡全國首單公共租賃住房類ＲＥＩＴｓ產品成功發售

﹡防疫打擊，乘聯會料本月汽車零售同比跌９％遜預期

﹡商務部表示中美在經貿領域保持著正常溝通；立陶宛以國家安全為由干擾中

企正常經營

﹡彭博表示美監管要求擬上市中資股答更多有關ＶＩＥ問題



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒７％，台灣財政部致電銀行適時接貨



《其他消息》﹡林鄭稱市民對港隊表現自豪，推多項措施促進體育發展

﹡港隊運動員今早出席巴士巡遊，何詩蓓劉慕裳等參與

﹡前年九龍區遊行，７民主派認煽惑或組織未經批准集結

﹡律師會前會長表示林鄭發聲合理，現任理事表示感威脅擔憂

﹡警方拘捕４名港大學生，消息指案件今日提訊

﹡李宇軒陳梓華認串謀勾結外國勢力危害國家安全；案件明年１月再審

﹡政治助理吳璟儁本月離任，轉任西九管理局傳訊總經理

﹡通訊局裁定兩宗涉及港台的投訴成立，向其發出勸諭和警告

﹡本港７月整體消費物價升幅擴至３﹒７％，基本通脹率１％

﹡深股通額度全日流出２６億元，陸股通止三日淨流入；滬股通全日流出逾

４３億，外資流走１０８億逾一個月多

﹡再有１２名前員工追薪，《蘋果》已簽署承認事實書

﹡澳門表示７月入境旅客按月升近五成，平均旅客逗留時間為１﹒８日

﹡匯豐總行播片感謝港運動員，下周起加入ＰａｙＭｅｏｗｘ姜濤短片

﹡華坊料市建局土瓜灣小區發展首期最高出價９２億



《重拳監管》﹡被指誘發飯圈亂象，內地多款追星Ａｐｐ上周集體下架



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入確診，包括一名９個月大男嬰

﹡中國科學家研發可抗新冠病毒廣譜人源化基因工程單抗

﹡台灣新增１宗本土確診，自研疫苗下周一開始接種

﹡妮歌潔曼抵港拍劇獲豁免檢疫，何？良倡落實豁免條件

﹡南京祿口機場復航現羅生門，據報今日計劃航班已取消

﹡美國為中國航班載客率涉限以反制，中方稱做法不合理

﹡許樹昌建議機場貴賓室分區處理來自不同風險地區旅客

﹡傳周五起國泰飛中高風險地區機組人員只需隔離７天

﹡寧波舟山港梅山港區關閉，商務部表示總體運行平穩

﹡３２歲男檢測呈陽性，袁國勇懷疑樣本受疫苗病毒污染

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