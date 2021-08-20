《華爾街內望》道指反覆收跌６６點，能源股走弱

《經濟通通訊社２０日專訊》美股個別發展，道指連跌３個交易日，標普納指回穩，而能源

、金融及工業股表現較差。

聯儲局委會認為今年或達到削減經濟支持的就業門檻，美國公布上周首次申領失業救濟人數

連降四周，就業或接近緊縮政策的條件，加上疫情再度加劇，拖累道指連跌３個交易日。

道指曾跌２７０點，收報３４８９４點，跌６６點，跌幅０﹒１９％。納指結束三日跌勢，

收報１４５４１點，收１５點，升０﹒１１％。標普曾失守４４００點，其後回升收報４４０５

點，升５點，升幅０﹒１３％。

能源股持續走弱，標普能源版塊連續第二日跌逾２％，道指中唯一能源股雪佛龍趺逾２％，

另外亦波音跌超３％。

聯儲大多數委員同意在今年內減買債，美國１０年期國債息下試１﹒２２％，及後重上１﹒

２４％，拖累銀行股，銀行指數連跌五日，收跌超１％。

個股方面，Ｎｖｉｄｉａ第三季營收預測高於預期，股價升４％，梅西百貨及科爾百貨均上

調預期年度銷售，分別升近２０％及７％。

美國經濟諮商會７月領先經濟指標升０﹒９％，較６月份升幅高０﹒４個百分點，反映經濟

前景仍然樂觀。

