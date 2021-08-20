《運籌帷幄－梁業豪》為中長線投資作好部署

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

３２﹒５％，局勢則均仍屬顯著向淡。恆指自從於本年２月升抵３１１８３後，港股便無力再升

，上月更呈大幅急挫，令不少於高位入市買貨者被綁。中期反覆向淡的局勢的確未變，但長期升

勢依然有機會已從去年３月低位２１１３９展開。換言之，當前跌浪有可能只屬於長期升浪中的

中期調整。於現時淡友大戶控制了大局的環境下，無論是短線投機者或中線投機者，當然不應貿

然入市增持現貨。

不過，若有意於本年第四季和明年第一季獲利的中長線投資者，筆者認為，現時應該開始進

行應市策略部署了。於現階段，筆者仍只會於較為保守的持貨量水平靜觀其變，捕捉於圖表形勢

轉好後的入市時機。為此，筆者會於下月１４日（周二）晚上８時舉行的「第四季港股何去何從

？」網上講座內，向與會者提供圖利策略建議。有興趣出席網上講座者，請即網上留位。如有查

詢，歡迎ＷｈａｔｓＡｐｐ＋８５２ ６６２１９７２８。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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