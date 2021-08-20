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即市新聞

20/08/2021 19:23

《窩輪匯智－劉嘉輝》業績看好抗跌力較強股，可留意中海外及建行

　　《窩輪匯智》近期投資者面對多種憂慮，包括擔心環球疫情及美聯儲局提早收水，美元匯價
顯著向上。此外，市場亦關注內地加強監管，一眾新經濟股急挫，連帶恆指失守２５０００關口
，亦創今年低位，短短一周再跌約１５００點之多。
　
　　傳統經濟類股份頓成逆市的避風港，建行（００９３９）全周計仍有升勢，是連續第三星期
向上，股價見一個月高位。公司將於下周五（２７日）公布業績，有報道統計多間大行，料上半
年純利介乎１４５６億至１５２５億人民幣，按年升半成至一成左右，市場關注淨息差收窄及最
新不良貸款率表現。大行大部分皆給予買入評級，當中匯豐環球研究目標價參考為８﹒８元。投
資者欲部署建行，可留意相關貼價窩輪選擇，年期亦宜以較長身為佳，以減少市場短期引伸波幅
突變的影響，以貼價於６元行使價的認購證為例，明年７月到期，實際槓桿約７﹒６倍。
　
　　同樣為傳統經濟股的內地地產板塊，其中中海外（００６８８）下周一（２３日）公布業績
，股價上周急升近１４％後本周稍為整固。回顧首季中海外經營溢利升一成，早於去年，公司於
業務報告中表示，中海外按中央要求執行「三條紅線，分類監管」調控政策，集團財務根基穩健
，手頭資金充裕，沒有觸碰任何一條紅線。欲在逆市中找抗跌股，看好股價的投資者不妨留意行
使價約於２０元的認購證，年底到期，實際槓桿約９倍。
　
　　最後是本周調整幅度較大的業績股，藥明（０２２６９）及眾安（０６０６０）同樣會於下
周公布業績，分別為下周一及下周四（２６日）。內地官媒倡加快完善互聯網診療辦法，醫藥股
捱沽，藥明下試今年５月以來新低，欲博反彈的投資者可考慮中短期貼價的認購證，行使價約
１０７元，１０月到期，提供實際槓桿約５倍。另有報道指﹐北京銀保監擬新規收緊互聯網保險
廣告監管，眾安見去年６月以來新低，欲博取中短線反彈，行使價約４３元，今年１１月到期的
認購證，實際槓桿約５倍。
《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
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