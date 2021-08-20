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即市新聞

20/08/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》市跌的馬後炮分析

　　《缸邊隨筆》昨日（１９日）大市又跌，有謂是阿爺再推出打壓政策。

　　阿爺今周二明確了內地要推個三次分配政策，所謂三次分配就是：

　　（１）第一次分配。大家各展所能，賺其所能賺；

　　（２）第二次分配。政府用稅收政策，使富者多交稅，貧者交少些稅，並透過國家福利安排
去使貧者受益；

　　（３）第三次分配。呼籲富者多做慈善。

　　二十年前，中國最富的１％人，擁有全國２１％財富。今年這最富的１％，已擁有全國
３１％的財富。這雖然較美國的最富１％人擁有全美九成財富是差去不少，但阿爺是先天下之憂
而憂，要早作計劃的。

　　阿爺第一招是中國的ＩＴ界富人，是利用了Ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　Ａｌｌ概念，去輾
壓對手，所以重提反壟斷法，此法已行之逾十年，中移動（００９４１）早被擺上枱，要對中電
信（００７２８）、聯通（００７６２）讓市場、讓利。

　　騰訊（００７００）公布業績好，但仍跌，各大行在認許騰訊業績不俗之時，卻紛紛調低騰
訊的目標價，何故？業績是過去的，前景呢？

　　當阿爺謂Ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　Ａｌｌ在中國是不可行時，即是將甚麼的獨角獸、巨
無霸捉入籠內，你這隻獨角獸的市場，收益就係這籠咁大，再不是可以在宇宙無限擴張，當以為
可以獨霸１４億人的市場，而要一縮而為只得７億人（中移動例），甚至只得４億、３億人（有
４個對手就只得３億人了）市場時，之前的市「夢」率就要縮了。

　　在螞蟻未能上市時，這個Ｗｉｎｎｅｒ不可ｔａｋｅｓ　Ａｌｌ就被大戶意識到了，筆者當
時就指出，這類市「夢」率股，其股價是可以折半、再折半、再再折半，即是１００元之股，折
半是５０，再折半是２５，再再折半便是１２﹒２５。嚇人？看美團（０３６９０）的股價便知


　　投資者如能於今年３、４、５月便撤走，便是春江鴨，而不是今日的馬後炮。做這春江鴨是
不用內幕消息的，消息已日日見報，只在自己信不信。

　　自年前的中美貿戰、黑暴風雲，大家應知老美亡中之心不死，必然會拿香港來做戰場。在《
國安法》未推出前，老美以為可以在香港插上星條旗，但《國安法》一出，一眾老美代理拉得
，老美就來個魚死網破，先由白宮，再由駐港美領館叫美資撤出香港。８月１２日，筆者有文：
《老外撤資？》講的就是這個，但老美就將要撤資原因歸咎於中國管制多。但就不想想老美對中
資的管制少嗎？管到你不可被買賣（中移動、中海油（００８８３）等），中國管的是你要依法
規，依規則就可以玩，不如老美，是不用你依規則，就是不讓你玩，點吖！

＊市跌原因　美儲退市＊

　　老美要搞禍港股，不是新聞嘛，是投資者不理啫，正是春江水下過，隻鴨拒先知！

　　然而使昨日港股跌、環球股跌的原因，是美儲局前晚在議息會議紀錄的公布，明白講了，在
今年尾前會退市，在明年會加息，這便立抽高了美元，這對美元以外的市場是會產生壓力的，這
是歷次美元上升、美息上升，所有非美元市場都會受壓的必然現象。故今時不用春江水，只要看
看過往歷史，便知。而這個美儲局會退市、會加息，也是今年╱明年初的必然事，如投資者仍要
在火車頭前炒，怎好說？

　　昨天之跌，是遲早要來的，因為市跌，不是阿爺的收緊（收緊了幾個月啦）！也不是老美的
打壓（已壓了一、兩年啦），剩下來的，應是美儲局話要退市、加息，美息升、美元升，非美元
市場便跌。這叫做剪羊毛（但阿爺早已預你老美有此一剪，故Ａ股無乜跌噃），有機會以後再談
。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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