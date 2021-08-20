《缸邊隨筆－石鏡泉》市跌的馬後炮分析

《缸邊隨筆》昨日（１９日）大市又跌，有謂是阿爺再推出打壓政策。



阿爺今周二明確了內地要推個三次分配政策，所謂三次分配就是：



（１）第一次分配。大家各展所能，賺其所能賺；



（２）第二次分配。政府用稅收政策，使富者多交稅，貧者交少些稅，並透過國家福利安排

去使貧者受益；



（３）第三次分配。呼籲富者多做慈善。



二十年前，中國最富的１％人，擁有全國２１％財富。今年這最富的１％，已擁有全國

３１％的財富。這雖然較美國的最富１％人擁有全美九成財富是差去不少，但阿爺是先天下之憂

而憂，要早作計劃的。



阿爺第一招是中國的ＩＴ界富人，是利用了Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ概念，去輾

壓對手，所以重提反壟斷法，此法已行之逾十年，中移動（００９４１）早被擺上枱，要對中電

信（００７２８）、聯通（００７６２）讓市場、讓利。



騰訊（００７００）公布業績好，但仍跌，各大行在認許騰訊業績不俗之時，卻紛紛調低騰

訊的目標價，何故？業績是過去的，前景呢？



當阿爺謂Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ Ａｌｌ在中國是不可行時，即是將甚麼的獨角獸、巨

無霸捉入籠內，你這隻獨角獸的市場，收益就係這籠咁大，再不是可以在宇宙無限擴張，當以為

可以獨霸１４億人的市場，而要一縮而為只得７億人（中移動例），甚至只得４億、３億人（有

４個對手就只得３億人了）市場時，之前的市「夢」率就要縮了。



在螞蟻未能上市時，這個Ｗｉｎｎｅｒ不可ｔａｋｅｓ Ａｌｌ就被大戶意識到了，筆者當

時就指出，這類市「夢」率股，其股價是可以折半、再折半、再再折半，即是１００元之股，折

半是５０，再折半是２５，再再折半便是１２﹒２５。嚇人？看美團（０３６９０）的股價便知

。



投資者如能於今年３、４、５月便撤走，便是春江鴨，而不是今日的馬後炮。做這春江鴨是

不用內幕消息的，消息已日日見報，只在自己信不信。



自年前的中美貿戰、黑暴風雲，大家應知老美亡中之心不死，必然會拿香港來做戰場。在《

國安法》未推出前，老美以為可以在香港插上星條旗，但《國安法》一出，一眾老美代理拉得

，老美就來個魚死網破，先由白宮，再由駐港美領館叫美資撤出香港。８月１２日，筆者有文：

《老外撤資？》講的就是這個，但老美就將要撤資原因歸咎於中國管制多。但就不想想老美對中

資的管制少嗎？管到你不可被買賣（中移動、中海油（００８８３）等），中國管的是你要依法

規，依規則就可以玩，不如老美，是不用你依規則，就是不讓你玩，點吖！



＊市跌原因 美儲退市＊



老美要搞禍港股，不是新聞嘛，是投資者不理啫，正是春江水下過，隻鴨拒先知！



然而使昨日港股跌、環球股跌的原因，是美儲局前晚在議息會議紀錄的公布，明白講了，在

今年尾前會退市，在明年會加息，這便立抽高了美元，這對美元以外的市場是會產生壓力的，這

是歷次美元上升、美息上升，所有非美元市場都會受壓的必然現象。故今時不用春江水，只要看

看過往歷史，便知。而這個美儲局會退市、會加息，也是今年╱明年初的必然事，如投資者仍要

在火車頭前炒，怎好說？



昨天之跌，是遲早要來的，因為市跌，不是阿爺的收緊（收緊了幾個月啦）！也不是老美的

打壓（已壓了一、兩年啦），剩下來的，應是美儲局話要退市、加息，美息升、美元升，非美元

市場便跌。這叫做剪羊毛（但阿爺早已預你老美有此一剪，故Ａ股無乜跌噃），有機會以後再談

。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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