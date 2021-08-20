《青工俠說－廖錦興》中西醫協作

《青工俠說》「病向淺中醫」，大家若是生病很自然就是服用成藥或看醫生。長久以來香港

都以西醫為就醫主流，若遇到扭傷或筋骨受傷都會以物理治療為復康方法。在殖民地年代大部分

香港市民都以中醫學為公共醫療方式，而中醫學亦稱漢醫學，其實已有超過千年歷史。在１８７

０年的定例局（早期殖民地的立法機構）已通過《倡建東華醫院總則》，並在１８７２年正式為

市民提供中醫藥服務。而在經歷鼠疫、霍亂和肺癆等大流行疫症後，港英政府開始發展英國醫學

的流行病學（Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ），但由於是殖民地政府的西方醫治方式，只服務在港

的英籍人士，因此當時始終沒有取代中醫。



近年中西合璧的醫療方式愈趨普遍，本地大學亦有設立中西醫治中心，如香港中文大學醫學

院中西醫結合醫務中心和東華三院的中西醫藥治療中心。中西醫結合治療或許是未來一個醫學界

的突破，但由於中西醫存在一些基本差異，在基礎、病理、診斷和治療方法各異，只能在互補不

足的情況下發展。西醫處方慢性病患者需要長期服藥控制病情，長期服藥對病人身心產生壓力，

而中醫治療主要是固本培元由內而外改善病情。醫院管理局自２０１４年推出《中西醫協作先導

計劃》（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｈｉｎｅｓｅ－Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ， Ｉ

ＣＷＭ），透過試辦中西醫協作項目探索可行性及吸取經驗，又探討中西醫協作模式的發展。這

些年中西醫會診已漸漸被市民接受，更有不少成功例子，如對於慢性腎衰竭的治療，西醫用藥雖

能有效減慢腎衰竭速度但最終亦難免要面對洗腎痛苦。東華醫院十年前已採用中西醫結合治療方

法為中期腎衰竭病人提供治療，中醫師、腎科西醫及病人會共同會面，討論各種中西不同治療方

法，這種集西醫的剛和中醫的柔並用的會診，效果顯著。



中醫學漸受市民歡迎，尤其是長者或長期病患者，福幼基金會於２０１５年成立一個慈善團

體「快樂港仁」，並透過慈善計劃「港仁中醫服務中心」（港仁中醫）為有需要的香港基層及長

者提供免費中醫診療及其他相關服務。港仁中醫初期的服務集中在香港相對貧困的地區，積極與

社區上各社福機構建立長期合作關係，服務對象是經濟困難、無家者及６０歲或以上獨居長者，

根據資料中心在過去六年已累積服務超過五萬人次。本年六月底港府宣布啟動中醫醫院開院籌備

工作，預計２０２５年落成，醫院位於將軍澳百勝角，由具多年研究中醫藥經驗的浸會大學承辦

營運服務，醫院設有４００張病床，包括９０張日間病床和４０張兒科病床等。預期每年診症服

務量約３１萬人次，將是全港規模最大的中醫醫院。根據食物及衞生局中醫醫院項目報告稱，中

醫醫院的服務包括純中醫服務、中醫專業人員的培訓進修和中西醫協作，並將扮演轉化者的角色

，促進香港的中醫服務、教育培訓、創新和科研的發展。



香港自１９９９年立法會通過《中醫藥條例》及２０１３年成立中醫藥發展委員會，進一步

推進香港作為一個中西文化薈萃的城市的角色，西方醫療系統雖是主流，但隨著中醫逐漸普及，

相信無論是中西醫單獨發展或結合治療也可以讓被病魔纏繞的病人有更多治療選擇。

《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》



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