《專家之言－麥嘉嘉》增持內地新能源車概念股，捕捉快速發展機遇

《專家之言》中國在第七十五届聯合國大會一般性辯論上指出，「中國將力爭二氧化碳排放

於２０３０年前達到峰值，努力爭取２０６０年前實現碳中和」。從中國國情出發，實現碳中和

最有效的路徑是能源結構的清潔化、低碳化，根本性措施是實現能源生產清潔化和能源消費電氣

化，新能源發電和汽車電動化將是主要發力方向。假設動力電池充放電效率為１００％、單台車

年行駛里程數為２萬公里，我們測算出每年單台新能源乘用車的使用，對應發電側ＣＯ２排放量

為１４６７﹒７７ｋｇ，較傳統燃油車ＣＯ２排放量下降約１╱２。



＊新能源車銷量去年增至１２０萬輛，中高端市場規模最大＊



根據灼識諮詢，中國新能源車銷量從２０１６年的３０萬輛增長至２０２０年的１２０萬輛

，複合增長率達到４１﹒７％。工信部於２０２０年１０月發布的《新能源汽車產業發展規劃（

２０２１－２０３５年）》提出，２０３０年，中國新能源汽車銷量將達到汽車總銷量的２０％

左右，而２０２０年該比例為５﹒８％，２０２１年１－７月的滲透率達到１０﹒９％。根據Ｉ

ＨＳ Ｍａｒｋｉｔ報告，在中國電動汽車市場中，中高端市場規模最大，佔２０２０年銷量的

３８﹒３％。預期到２０２５年此細分市場將仍然為最大市場，銷量達到１９０萬輛。



＊冀２０３５年佔汽車總銷量六成，市場大部分由國內品牌佔據＊



由工業和信息化部裝備工業指導，中國汽車工程學會牽頭組織編製的《節能與新能源汽車技

術路綫圖２﹒０》對中國新能源車市場提出規劃：至２０３５年，中國新能源汽車銷量佔汽車總

銷量５０－６０％，汽車產業實現電動化轉型；新能源汽車銷量中，ＢＥＶ目標佔比為９５％以

上。預計２０２１－２０２３年，國內新能源汽車產量分別達２１０、２８０、３５９萬輛，Ｃ

ＡＧＲ為３８％；預計到２０３０年，國內新能源汽車產量將達１０４３萬輛；預計到２０６０

年，國內新能源汽車產量將達２８５０萬輛。

汽車行業的價值鏈包括原材料供貨商、汽車零部件製造商、汽車製造商及銷售和售後服務。

根據乘聯會數據，雖然特斯拉在銷量上佔據榜首，但國內新能源車大部分市場還是由國內品牌佔

據。策略上，投資者可優先增配中國品牌新能源車企業，以捕捉新能源汽車產業發展駛入「快車

道」的投資機遇。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有

上述股票。）



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