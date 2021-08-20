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即市新聞

20/08/2021 09:50

阿里騰訊續創新低且藥明領跌，港股挫３５５點失二萬五

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地監管科技平台股陰霾持續，阿里（０９９８８）及騰訊（
００７００）先行破底，且見藥股、石油股、賭股等重磅股齊齊下跌，加上Ａ股同樣走低，拖累
港股現報２４９６０點，跌３５５點或跌１﹒４０％，主板成交２９１﹒７８億元。國企指數報
８７８４點，跌１３１點或跌１﹒４８％。恆生科技指數報５９１９點，跌１２４點或跌２﹒０
７％。
　　阿里巴巴跌３﹒２７％，報１５６﹒８元，盤中低見１５５﹒１元續創上市新低；以現價計
，該股暫連跌８日，累計跌幅１８﹒７１％。獲公司回購１８萬股的騰訊升０﹒７６％，報４２
４﹒４元，惟曾低見盤中低見４１５元創逾１年低位。藥明（０２２６９）現挫８﹒３５％，報
１０４﹒３元為表現最差藍籌。
　　Ａ股走低，上證綜合指數報３４３０點，跌３５點或跌１﹒０２％，成交１１９２﹒６２億
元人民幣。深證成份指數報１４３４１點，跌１４６點或跌１﹒０１％，成交１５６５﹒７０億
元人民幣。
　　
　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明　　（０２２６９）　　１０４﹒３０元　　　跌８﹒３５％
　　阿里健康（００２４１）　　　１０﹒８２元　　　跌５﹒９１％
　　中海油　（００８８３）　　　　７﹒６８元　　　跌５﹒３０％
　　美團　　（０３６９０）　　１９３﹒９０元　　　跌４﹒２９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１５６﹒８０元　　　跌３﹒２７％


　　銀娛　　（０００２７）　　　４５﹒３０元　　　跌３﹒３１％
　　吉利　　（００１７５）　　　２６﹒００元　　　跌２﹒９９％
　　金沙　　（０１９２８）　　　２３﹒０５元　　　跌２﹒９５％
　　小米　　（０１８１０）　　　２３﹒４０元　　　跌２﹒５０％
　　石藥　　（０１０９３）　　　１０﹒６２元　　　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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