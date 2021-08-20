【恒指季檢】恒指季檢前翻艇！專家看好潤啤、飛鶴為染藍大熱

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２０日報道》季檢結果公布前，市場沽壓沉重，恆指半日插穿二

萬五關，身陷於保歷加通道底部，創年內新低。專家估計，內地監管科技平台股陰霾持續，恆指

公司將科技股納入恆生指數成份股機會較細，反而看好消費股，認為其中華潤啤酒（００２９１

）及中國飛鶴（０６１８６）為染藍大熱。



＊恆指再創年內低位，科技股納入機會微＊



恆指今日再創年內新低，日中低見２４５８１點，縱觀５８隻恆生指數成分股中，半日高達

４３隻股份下跌。恆指走勢持續向淡，有意見將矛頭直指科技股，認為因為恆生指數將太多科技

股納入成份股中。是次季檢結果會為指數帶來轉機嗎？

恆指公司今日收市後將公布季檢結果，中金根據股份市值，列出潛在染藍股份，幾乎清一色

是科技股。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊則認為，恆指公司或有其他非量化指標，估計是次

季檢再納入科技股機會不大。

潘鐵珊今天在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表

示，內地針對科企的監管消息未完，其中騰訊（００７００）跌幅誇張，估值更已偏低，拖累恆

指表現。他續說，科技股當中只有京東（０９６１８）被納入的可能性較高，因為該公司業務相

對較好，表現較強。他說，若京東成功被納入，即使在目前市況下，股價未必能大升，但仍會有

追縱指數基金追入，股價有望靠穩發展。

補充一點，京東過往幾次都是「大熱倒灶」，今早股價受制大市下跌，股價插近４％，目前

市值降至近７４３０億元。



＊潘鐵珊看好消費股：潤啤、飛鶴為染藍大熱＊



恆指公司早前公布，目標明年中恆指成份股增至８０隻，潘鐵珊認為消費股染藍機會大，其

中看好華潤啤酒（００２９１）及中國飛鶴（０６１８６）。

潤啤目前市值逾１９７５億元，飛鶴亦達近１２７９億元，規模大自然成為染藍首選，但潘

鐵珊提醒，因市場目前較為謹慎，相信「染藍效應」對股價的刺激作用有限，投資者不宜過分憧

憬。

