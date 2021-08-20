《國企紅籌》潤電半年純利升１２﹒７％至５１億元，息２５仙

《經濟通通訊社２０日專訊》潤電（００８３６）公布，截至２０２１年６月３０日止半年
純利５１﹒０５億元按年升１２﹒７３％，每股盈利１﹒０６元，息２５仙。
期內營業額４２２﹒３９億元升３５﹒４５％，經營利潤７４﹒４１億元升１﹒２９％，除
稅前溢利６０﹒５６億元升０﹒７７％。（ｕｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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