【企業盈喜】百福（０１４８８）料半年虧轉盈四百萬至八百萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》百福（０１４８８）預期截至今年６月３０日止半年公司權益
持有人應佔溢利約４００萬至８００萬元人民幣，而上年同期虧損約９４６０萬元人幣，由虧轉
盈主要歸因於：（ｉ）集團的業務從２０１９新型冠狀病毒疫情中復甦起來；及（ｉｉ）出售聯
營公司若干權益實現收益。
該公司將於本月月下旬發布業績。（ｅｃ）
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