《台股攻略－黃振宇》美聯儲暗示縮表，台股動盪

《台股攻略》美聯儲暗示今年年底前縮減買債規模，台股今日（２０日）走勢動盪，而資金

追捧航運及造紙板塊，加權指數早段曾升超過１３０點，但礙於主要電子權值股的台積電及聯發

科下跌，拖累指數尾段倒跌３３點，收１６３４２點，成交金額縮至新台幣３４７８億元。

電子權值股的台積電仍然走弱，已連跌４個交易日，收新台幣５５２元，跌１﹒３％；聯發

科收新台幣８７３元，跌１﹒７％；鴻海收新台幣１０４﹒５元，升１﹒５％。受馬來西亞疫情

影響，加劇車用晶片供不應求，相關ＩＣ設計板塊的富鼎、禾瑞亞、鈺創、立積及茂達升超過

３％，新唐及金麗科升超過６％，創惟更漲停收市。隨著電動車產業蓬勃發展，電動車電池的市

場需求強勁，電池正極材料的康普強勢亮燈漲停，收新台幣１１９元，第三大鋰電池電解液添加

劑供應商的聚和收新台幣５３﹒８元升５％。航運股今日表現抗跌，陽明第六度加收綜合費率附

加費（ＧＲＩ）費用，收新台幣１３０﹒５元，升３﹒２％；萬海收新台幣２２５﹒５元，升

５﹒９％；長榮收新台幣１３２﹒５元，升３﹒５％。散裝航運股尾段急升，中櫃、新興及慧洋

─ＫＹ升超過３％，志信及正德漲停，但航空雙雄的華航及長榮航則收跌近１％。中國工業廢紙

價格上漲，經營工業用紙經銷代理的寶隆收新台幣２１﹒１元，升６﹒６％；長期代理行銷工業

用紙產品的榮成收新台幣２９﹒３５元，升７﹒７％。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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