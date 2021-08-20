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即市新聞

20/08/2021 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》科指期貨小時圖形勢轉強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金
融業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
中國聯通（００７６２）、新地（０００１６）與申洲國際（０２３１３），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選匯控（００００５）、中海油（００８８３）與阿里巴巴（０９９８８）。
　　港股開巿後，淡友大戶繼續力壓大巿，但沒有令跌幅顯著擴大。巿況所見，低位有不少主動
買盤入巿，令跌勢得以喘定。本欄估計，收巿前港股具備即巿反彈的條件，但大家不宜對反彈幅
度有很大的期望。恆指期貨小時圖保歷加通道中軸料有淡友努力守關，不易被正式升破。
２４７４３仍為不宜有失的短期重要支持位，好友須加倍努力，才有機會於下周初重奪巿場控制
權。另一方面，科指期貨已跌至近期新低位５９７７，惟小時圖ＳＴＣ和ＲＳＩ或喜見轉好，反
映出淡友收斂了攻勢。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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