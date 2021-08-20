《談國論企－黎偉成》工業生產提技術重民生

《談國論企》中國的全國規模以上工業增加值於２０２１年７月份同比增長亦放緩，同樣受

困於華中等地暴雨成災和華南為主的疫情有限度散播等問題，料疫情會受控清零，而工業生產在

天災過後亦很快恢復，國民經濟可保穩中有進的發展。



＊暴雨疫情過後會重現生機勃勃之態＊



華中、華南以至華東有多個省市在７月份不是面對暴雨颱風的吹襲，就是受到境外尤以變種

病毒Ｄｅｌｔａ的威脅，不僅消費品零售市況有壓力，甚至工業生產、固投等主要經濟活動，都

毫無疑問的受到負面的影響，在研究和分析是月的經濟數據時，就得結合突發性或特殊性的情況

作出評估，千萬不要機械式的作常規比較，即：「我不是機械人」，否則便很有可能誤讀、誤解

、誤談的了。

從中國國家統計局所發布的數據，可見全國規模以上工業增加值於２０２１年７月份的發展

和表現，在天災加疫情雙重夾擊底下，算是相當不錯，可以接受。全國規模以上工業增加值於是

月份同比增長６﹒４％，比對上一個月的６月份之數低１﹒９個百分點，連同２０１９年同期計

算的兩年平均增長率為５﹒６％，可在一定程度意味工業生產的情況還算相對穩定，因華中、華

南及華東等區是中國工業生產的重要區域。

要指出者的重點，有：（一）國家多年來力主的尤以製造業為主的工業生產提質重量，政策

取得良性的效益，甚至在２０２１年７月份亦同樣體現到此況。最是惹人注目的當然是（Ｉ）高

技術製造業的增加值於２０２１年７月份同比增長１５﹒６％，兩年均增亦有１２﹒７％之普，

在傳統淡季，已為相當良佳的表現。為其是此數於上半年同比增長２２﹒６％，兩年均增為

１３﹒２％，就更為難得

即使（ＩＩ）裝備製造業的增加值，於是月份同比增長回落至６﹒４％，惟兩年均增為

９﹒７％，仍屬不差表現。相信７月份的的增長放緩，會是受到疫情的影響居多。

再從產量看，高技術製造業的發展和表現相當良佳，特別是（ｉ）新能源汽車的產量同比飆

升１﹒６２倍，在在反映出中國在以汽車行業為主的產業，堅持節能減排的政策，切實地履行《

巴黎協定》的承諾；（ｉｉ）工業機器人上升４２﹒３％，顯示中國的生產自動化發展相當迅速

；（ｉｉｉ）集成電路增加４１﹒３％，更是確保許許多多重點行業企業的生產供應鏈的穩定性

，大大減低美國刻意制限甚至攬炒的惡毒計劃的衝擊。

同樣重要的，是（二）疫情底下，醫療製造業的產量於２０２１年７月份同比增長

２９﹒３％，當然受到醫療儀器設備及儀器儀表於１－７年大幅上升３４﹒９％的支持。新冠肺

炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫，而源自印度變種病毒Ｄｅｌｔａ毒株Ｌ４５２Ｒ，和升級的

Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ，續在環球肆虐，中國亦有有限的確診病例，強化與醫療相關的投資和生

產，是必然而然之舉。尤其是中國在防控惡疫的政策，是以世界大同為主，即與醫療相關的生產

不僅為本國所用，更對外輸出，支持各國或地區的抗疫工作。



＊工業為滿足基本消費產品增產惠民＊



更令我感到高度關注的，是（三）國家統計局此番所發布的數據，特別提到全國規模以上工

業在滿足基本消費產品，增速較高，如家用煤氣熱水器同比增產１３﹒９％、飲料增１０﹒１％

、化學？維增９﹒３％。是之為，保就業，重民生。

以規模以上的企業為主的工業增加值穩增，尤其是７月份有天災和輕微疫情等壓力，故全國

固定資產投資（不含農戶）仍然保持相對較快的增長，尤其是製造業的固投１－７月份同比大增

１７﹒３％，比１－６月份的升幅多增１﹒１個百分點。

我相信中國的工業生產、固投在渡過７月份的「衝擊」，會很快回復穩中有進常態。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

