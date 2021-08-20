《異動股》油價曾跌至３個月低位，三桶油跌，中海油跌近２％

《經濟通通訊社２０日專訊》中海油（００８８３）現價跌１﹒９７％，報７﹒９５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒７５％。該股成交約４１８萬股，涉資３３２５萬元。

市場憂慮疫情令油需求繼續轉弱，投資者紛紛撤出油市。布蘭特期油曾跌至５月２１日以來

低位６５﹒５７元（美元﹒下同），收報６６﹒４５元，挫２﹒６％或１﹒７８元。紐約期油同

樣曾跌至５月２１日以來低位６２﹒４１，收報６３﹒５元，跌２﹒６％或１﹒７１元。兩大指

標合約已連挫６日，為２０２０年２以來最長一輪跌浪。

現時，恆生指數報２５２４１，跌７５點或跌０﹒３０％，主板成交３１﹒４３億元。國企

指數報８８９４，跌２１點或跌０﹒２４％。恆生科技指數報６０２０，跌２３點或跌０﹒３８

％。

即月期指新報２５１９４，跌１９點，低水４７點。即月國指期貨報８８６５，跌９點，低

水３０點。即月科指期貨新報５９９２，升１８點，低水２７點。

上證綜合指數報３４４２，跌２３點或跌０﹒６７％，成交５０﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１４３７６，跌１１０點或跌０﹒７６％，成交６０﹒９５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ７﹒９５元 跌１﹒９７％

中石化（００３８６） ３﹒５０元 跌０﹒８５％

中石油（００８５７） ３﹒０７元 無升跌

聯合能源（００４６７） １﹒１７元 無升跌

中海油服（０２８８３） ５﹒５４元 無升跌

中集安瑞科（０３８９９） １０﹒６８元 無升跌

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（ｌｃ）

