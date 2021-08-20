《異動股》官媒籲監管網上醫療，平安好醫生跌逾１成創１７個月低

《經濟通通訊社２０日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價跌１１﹒７５％，報６０﹒１

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒５１％。該股成交約３２３萬股，涉資

２﹒００億元。股份盤中低見６０元，創１７個月低位。

官媒再放風呼籲監管，《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用藥辦法，更

好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下都能安心就醫購藥。

評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達１６００多家，通過互聯網醫院復診購藥日益普

及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，事關人民群眾身體健康，

也是推動「互聯網＋醫療健康」新業態健康有序發展的重要方面。

其餘互聯網醫療概念股齊挫，阿里健康（００２４１）跌８﹒１７％，報１０﹒５６元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒８１％。京東健康（０６６１８）跌３﹒６１％，報

６５﹒４元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅２１﹒１６％。

現時，恆生指數報２５１３１，跌１８５點或跌０﹒７３％，主板成交４０２﹒６０億元。

國企指數報８８５５，跌６０點或跌０﹒６８％。恆生科技指數報５９９６，跌４７點或跌

０﹒７９％。

即月期指新報２５１１２，跌１０１點，低水１９點。即月國指期貨報８８４８，跌２６點

，低水７點。即月科指期貨新報５９９９，升２５點，低水２點。

上證綜合指數報３４５０，跌１４點或跌０﹒４３％，成交１５６９﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１４４４０，跌４６點或跌０﹒３２％，成交２０６４﹒４５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） ６０﹒１０元 跌１１﹒７５％

阿里健康（００２４１） １０﹒５６元 跌８﹒１７％

石藥（０１０９３） １０﹒４８元 跌３﹒８５％

中生製藥（０１１７７ ６﹒４４元 跌２﹒７２％

信達生物（０１８０１ ６２﹒５５元 跌６﹒９２％

藥明（０２２６９） １０７﹒３０元 跌５﹒７１％

翰森（０３６９２） ２５﹒５５元 跌０﹒９７％

百濟（０６１６０） １６１﹒９０元 跌５﹒４３％

京東健康（０６６１８） ６５﹒４０元 跌３﹒６１％

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（ｌｃ）

