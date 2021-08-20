【電信回Ａ】中國電信一度急升至盤中臨停，半日收漲１９％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股上市首日

高開５﹒７％至每股４﹒７９元（人民幣．下同），隨後盤中快速拉升，上漲逾１６％後一度停

牌，至１１時２９分起恢復交易。

截止中午收市，中國電信Ａ股報５﹒３９元，漲１８﹒９８％。（ｌｃ）



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