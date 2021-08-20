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20/08/2021 16:07

【電信回Ａ】中電信Ａ股上市首日收漲近３５％，成交逾２００億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股首日上市
，表現波動，高開５﹒７４％至每股４﹒７９元（人民幣．下同）後，漲幅不大，直至接近中午
突然拉漲，下午開市後更一度觸及頂格漲停４４％，高見６﹒５２元人民幣，全日收報
６﹒１１元，上漲３４﹒８８％，成交逾２００億元。（ｌｃ）

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