《午市前瞻》大市跌穿２５０００點，專家指監管消息不利整個大市

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數半日收市報２４７３９，跌５７６點或２﹒２８％，

主板成交１１１７﹒７８億元。恆生中國企業指數報８７０７，跌２０９點或２﹒３４％。恆生

科技指數報５８２８，跌２１５點或３﹒５７％。



＊黃偉康：大市技術上難講支持位，科技股再度大跌空間不大＊



港股今早低開後早段即跌穿２５０００點，之後雖再重上，但走勢偏弱難以穩守。安里主席

兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，目前港股跌勢難止，技術上已難講大市的支持位，

監管消息不斷，仿如各行業每日抽生死籌，大市氣氛差令Ａ股及港股投資者不敢貿然入市。不過

黃偉康提到，不少大型基金的科技股比例已跌到低位，基金內的科技股份已沽盡，認為此後重磅

科技股可跌空間不大，撇除監管消息，暫未再有大跌趨勢，就看政策何時會轉向寬鬆。黃偉康預

計，短期內恆指或會下試２４０００點，或要待至明年中央會議之時，政策才轉向明朗利好大市

。

大市氣氛不利，黃偉康指指投資氣氛都趨向保守，較難選取個股入市，防守性較強板塊如物

管股和本地地產股會較為安全，整體大市都要待監管政策較為放鬆之時才會向好。若政策能有放

緩之日，黃偉康指不妨留意騰訊（００７００），因其業績表現不差，又願意配合政策，認為其

目前最差下試到３８０元會有較大支持，短期以現價少入，或能於其４００至５００元波幅獲利

。但他指出，雖然騰訊現金流不錯，而市盈率２３倍又合理，但以其現時增長放緩情況下，要重

上７００元水平在２至３年內也較難。（ｌｃ）

