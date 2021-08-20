【北水炒Ｄ乜】淨流出１４﹒５億人幣，低買騰訊高沽藥明

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指低開７５點，報２５２４１點。最高跌７１點報

２５２４４點，最低跌７３４點報２４５８１點。恆指收報２４８４９點，跌４６６點或

１﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、東岳集團（００１８９）、信達生物（０１８０１）；淨賣出最多的依次是藥

明生物（０２２６９）、碧桂園服務（０６０９８）、美團（０３６９０）。

主板成交２０４３﹒２８億元增加２３﹒９％。其中港股通成交４９３﹒１億元，佔總成交

２４﹒１％。

騰訊控股升１％報４２５﹒４元，北水淨買入１６﹒１億元。東岳集團升１﹒４３％報

１８﹒４６元，北水淨買入２﹒５億元。信達生物跌６﹒５５％報６２﹒８元，北水淨買入

０﹒８億元。



＊監管風暴刮向藥業＊



官媒再放風呼籲監管，《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用藥辦法，更

好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下都能安心就醫購藥。

評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達１６００多家，通過互聯網醫院復診購藥日益普

及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，事關人民群眾身體健康，

也是推動「互聯網＋醫療健康」新業態健康有序發展的重要方面。

藥明生物跌７﹒４７％報１０５﹒３元，北水淨賣出１４﹒７億元。碧桂園服務跌

４﹒３４％報５３﹒９５元，北水淨賣出４﹒２億元。美團跌４﹒５４％報１９３﹒４元，北水

淨賣出４﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １６﹒０７

東岳集團 （００１８９） ２﹒４９

信達生物 （０１８０１） ０﹒８１

小米集團 （０１８１０） ０﹒７３

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒１４



淨沽出最多港股：

藥明生物 （０２２６９） －１４﹒７０

碧桂園服務 （０６０９８） －４﹒２４

美團 （０３６９０） －４﹒１０

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒８８

中國移動 （００９４１） －２﹒９０

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