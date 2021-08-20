《美元走勢－羅明立》美匯突破技術阻力，後市審慎看好

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８９ １０９﹒６１ １０９﹒６３

歐元╱美元 １﹒１６８９ １﹒１６７４ １﹒１６７９

英鎊╱美元 １﹒３６４１ １﹒３６０９ １﹒３６２０

美元╱瑞郎 ０﹒９１３６ ０﹒９１５９ ０﹒９１１７

美元╱港元 ７﹒７９１９ ７﹒７８７８ ７﹒７８９９

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為３４﹒８萬人，略多於預期但較上個數據的

３７﹒５萬人明顯減少。數據反映勞動市場在２０２１年下半年正逐步改善，儘管變種病毒對復

甦構成風險，但申請失業救濟人數連續四周下降，顯示就業市場的強勁增長。美國財長耶倫表示

，變種病毒可能會對經濟復甦帶來挑戰，認為失業保險應該包括在預算案內，一些州份可繼續提

供援助，計劃亦應延長到９月６日以後。

美匯指數持續上行，升近９３﹒６０，是２０２０年４月１１日以來最高，亦突破技術性阻

力，後市可審慎看好。但仍然要提防聯儲局內鴿派官員的言論，或會做成短期反覆，總體仍然可

優先考慮做多。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７０５ １﹒１６１０ １﹒１７５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６５０ １﹒３５５０ １﹒３７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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