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即市新聞

20/08/2021 16:11

《美元走勢－羅明立》美匯突破技術阻力，後市審慎看好

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒６１　　　１０９﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６８９　　　１﹒１６７４　　　１﹒１６７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６４１　　　１﹒３６０９　　　１﹒３６２０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３６　　　０﹒９１５９　　　０﹒９１１７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９１９　　　７﹒７８７８　　　７﹒７８９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為３４﹒８萬人，略多於預期但較上個數據的
３７﹒５萬人明顯減少。數據反映勞動市場在２０２１年下半年正逐步改善，儘管變種病毒對復
甦構成風險，但申請失業救濟人數連續四周下降，顯示就業市場的強勁增長。美國財長耶倫表示
，變種病毒可能會對經濟復甦帶來挑戰，認為失業保險應該包括在預算案內，一些州份可繼續提
供援助，計劃亦應延長到９月６日以後。
　　美匯指數持續上行，升近９３﹒６０，是２０２０年４月１１日以來最高，亦突破技術性阻
力，後市可審慎看好。但仍然要提防聯儲局內鴿派官員的言論，或會做成短期反覆，總體仍然可
優先考慮做多。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１６１０　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６５０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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