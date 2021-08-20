【夜期時段】即月期指最新報２４７８６點，升６點，低水６４點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７８５點，升５點，低水６５

點，最新報２４７８６點，升６點，低水６４點，合約成交４１３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７１０點，跌９點，低水３２點，最新報８７２６點，升

７點，低水１６點，合約成交２４９張。



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