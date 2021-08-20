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20/08/2021 19:40

《再戰明天》歐美公布ＰＭＩ，恒地京東派業績

　　《經濟通通訊社２０日專訊》歐美公布ＰＭＩ，及恆地（０００１２）、京東
（０９６１８）等公布業績，料為下周市場焦點。
　
＊歐美公布ＰＭＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，美國副總統賀錦麗下周訪問新加坡和越南。
　　數據方面，本港時間下周一（２３日）３：３０ｐｍ，德國公布８月製造業採購經理人指數
，料由６５﹒９降至６５﹒３；８月綜合採購經理人指數；８月服務業採購經理人指數料由
６１﹒８降至６１﹒５。４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數，料由６２﹒８
降至６１﹒５。
　　９：４５ｐｍ，美國公布８月製造業採購經理人指數，料由６３﹒４降至６３；８月綜合採
購經理人指數；８月服務業採購經理人指數料由５９﹒９降至５９﹒２。１０：００ｐｍ，美國
公布７月成屋銷售，料由５８６萬降至５８４萬，月率料由１﹒４％逆轉至下滑０﹒３％。
１０：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心指數，料維持於負４﹒４。

＊恆地京東業績＊

　　本港方面，下周一公布業績的公司有：恆地、藥明（０２２６９）、新奧能源
（０２６８８）、中海外（００６８８）、同程藝龍（００７８０）、京東集團等。（ｈｌ）

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