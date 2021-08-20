【企業盈喜】中國疏浚環保料中期扭虧為盈賺１﹒７６億人民幣

《經濟通通訊社２０日專訊》中國疏浚環保（００８７１）公布，集團預期截至２０２１年

６月３０日止六個月錄得純利約１﹒７６億元人民幣，對比去年同期錄得虧損７４００萬元。

扭虧為盈主要是由於公司於２０２１年３月３０日贖回債券後，對豁免債券結餘約２﹒１億

元人民幣確認為一次性收益所致。（ｃｗ）



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