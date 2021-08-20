《小傳日記》監管打到嚟，車股震騰騰

《小傳日記》冇畀神州政府監管機構「關照」過嘅板塊淨番唔係好多，今日終於輪到呠呠車

。神州政府公布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，１０月起施行，汽車數據處理者要充

分保護個人信息安全同合法權益，具有增強行車安全嘅目的同充分必要性，先可以收集指紋、聲

紋、人臉、心律等生物識別特徵信息。重要數據要喺境內存儲，因業務需要向境外提供重要數據

嘅，應當落實數據出境安全評估制度要求。

半日呠呠車腳震，吉利（００１７５）冇咗逾４巴仙，報２５﹒７銀；長汽（０２３３３）

走低近６巴仙，報３０﹒４５銀；廣汽（０２２３８）碌低逾３巴仙，報６﹒９６銀；北汽

（０１９５８）插低逾５巴仙，報２﹒６銀；比亞迪（０１２１１）唔見近４巴仙，報

２４８﹒８銀。

事實上，最應該擔心嘅係小鵬、理想、蔚來等喺花旗國上市嘅呠呠車公司，政府執法有機會

再手緊啲，由其是針對訊息安全方面。小鵬汽車（０９８６８）半日潛逾５巴仙，報１４１﹒６

銀；理想汽車（０２０１５）撻低逾４巴仙，報１０４﹒５銀；

同吉利母企合作嘅百度（０９８８８）跌近１巴仙，報１３４﹒８銀；ｐｌａｎ緊造車嘅小

米（０１８１０）亦跌近３巴仙，報２３﹒３５銀。

內媒經濟日報又加多腳，話依家自動駕駛仲面臨技術同政策法規以及道德等多方面挑戰。一

啲所謂自動駕駛車有機會只係概念車，可能只可以喺特定環境使用，例如封閉道路或園區、停車

場自動泊車等。自動駕駛想真正量產，依然相當遙遠呀！



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