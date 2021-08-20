【企業盈喜】金鷹商貿（３３０８）料中期溢利按年升不少於１倍

《經濟通通訊社２０日專訊》金鷹商貿集團（０３３０８）預期，截至今年６月底止中期，

溢利按年增長不少於１００％。預期溢利增長主要由於中國內地經濟和零售消費自新冠疫情消退

後持續復甦，致使集團之零售業務利潤增長較高；錄得淨外匯收益；及集團分享其聯營公司於報

告期間產生的溢利。（ｈｙ）



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