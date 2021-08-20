《品中資－羅國森》騰訊（００７００）尚且如此，更何況……

《品中資》近期成為監管風眼的騰訊（００７００），周三（１８日）公布了第二季業績。

說實在，這份業績仍然是令人滿意的，甚至有點超出預期，尤其是按年計算的增長，包括收入增

長兩成，當中的金融科技及企業服務收入上升四成，而純利則上升近三成（經調整純利則上升一

成三）。

當然，如果按季計算，增長幅度是減慢了，而部分近期才提出的監管措施，也未完全反映在

這份業績之上，例如內地對補習行業的新措施，已經影響了騰訊的廣告業務，但要等第三季業績

時才能悉數反映。

另外，直接影響騰訊業績的監管措施，當然是限制未成年人「打機」的時間和消費，因為這

一刻，騰訊的核心業務仍然是遊戲。但今年第二季，內地１６歲以下玩家對騰訊遊戲流水（遊戲

中的付款金額）的佔比只有２﹒６％，當中１２歲以下更只佔０﹒３％，實際影響又可能不大。

但正如我一直強調，也根據２０１８年那次經驗，面對監管風暴時，騰訊永遠採取配合，甚

至超出要求的對應措施（全面擁抱改變），例如即時削減未成年人的每日遊戲時間，監管要求是

平日只可使用１﹒５小時，但騰訊限制至只有１小時；假日只可３小時，但騰訊限制至２小時。

另外，騰訊也限制他們在遊戲內的消費，以及打擊未成年人冒充成年人帳號去玩遊戲等等。

由此可見，騰訊完全站於政府的立場去處理這個問題，因此，我絕對相信，內地這一切的監

管措施，絕對不是衝著騰訊而來，而是加強對整個行業的監管，以求長遠的健康發展。

如是的話，我深信，只要監管風潮過去，無論業績和股價，騰訊都可以重拾升軌，就等於

２０１８年那次一樣。只不過，現階段，大家都未知這個風潮何時結束而已！



＊騰訊主動配合國家戰略＊



在此想補充一點，就在騰訊公布業績當日，由習主席主持的中央財經委員會會議，明確提出

「共同富裕」的概念。過去讓一部分人富起來的任務已經完成，當前是要這班已經富起來的「協

助」其他人也富起來。

具體而言，就是要增加低收入群體的收入，擴大中等收入群體的比重，某程度也壓制極富裕

人口的比例，以形成「中間大，兩頭小的橄欖型」分配結構。

政府會構建「三次分配」的制度以達到這個目標，首先是初次分配，即按各種生產要素對國

民收入貢獻大小進行分配，主要依靠市場機制形成；其次是再分配，即在初次分配的基礎上，對

部分國民收入進行重新分配，主要由政府調節機制主導，例如稅收和社會保障等等。

這一點值得注意，因為這完全解釋了近期內地加強互聯網行業監管的原因，因為某些企業可

能透過「壟斷」行為增加自己的收入，因此，政府便要介入監控，以重新分配資源。

至於第三次分配，就是在自願性基礎上，鼓勵已經富起來的人捐獻，贊助或其他慈善方式把

財富協助其他弱勢社群。

從企業層面，騰訊是內地最賺錢的民營企業之一，她已經率先帶頭捐了１０００億元人民幣

，啟動一項「共同富裕專項計劃」，明言是對國家戰略的積極響應，發揮企業在「三次分配」的

主觀能動性。

由此可見，我絕不擔心騰訊的前景，只要監管措施相應落實，騰訊的經營又可以重回正軌。

而騰訊行政總劉熾平在業績後，也評論到新一波監管措施，他指出，過去內地對於互聯網行業的

監管是過於�鬆，現在只不過是撥亂反正，因此，未來一段日子，互聯網不同領域都會有更多監

管措施出台。也因此，可以預期，未來一段日子，科網股的業績和股價都可能會受壓。

我綜合各方的估算，暫時以半年為限，即是大約到年底前，科網公司仍然會受到不同的「打

壓」，從投資的角度，這段時間確實不宜沾手科技股。

從騰訊公布業績後，昨天股價初段上升，但最後也難逃下跌命運，其他業績不能跟騰訊相比

的科技股，未來半年的命運可想而知，大家真的不宜撈底。



＊科技股可分成三類＊



不過，我會把科技股份成三批，第一批是騰訊、阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）和小米（０１８１０），她們都已經賺錢，而且是賺很多錢，這幾隻股票的投資

風險較低，在第四季時我可能會偷步吸納。無他，因為她們有盈利作基礎，資金也應該是第一批

吸納的對象。

第二批是美團（０３６９０）、百度（０９８８８）和攜程（０９９６１）等等，這批科技

股是介乎於賺錢和蝕錢之間，我指的是今年業績，因為她們可能受市場環境影響，例如攜程，如

果疫情未受控，旅遊業難言全面復甦，那今年的業績可能仍會虧損；又例如美團，她本來是已經

賺錢的，但突然又想加大新業務的投資，所以仍然有可能虧損。但如果主觀和客觀形勢都利好，

她們今年的盈利都可能十分可觀。

因此，對於這些科技股，我會以短線操作為主，每當傳出利好消息就追入炒短線，有一至兩

成利潤便止賺，也嚴守止蝕。

至於第三批，大家都應該想到，就是那些仍未知何時才賺錢的科技股，當中包括一度紅透半

邊天的快手（０１０２４），以及嗶哩嗶哩（０９６２６）、京東健康（０６６１８）和平安好

醫生（０１８３３）等等。這些股票我暫時不會沾手，即使再跌也暫不撈底，一直等到她們的實

現盈利才會跟進。

還有一點值得一提，正如上文提到的美團一樣，幾隻大型科技股，包括騰訊和阿里在內，她

們由今年起，都會把大部分的錢投入去發展新業務，所以，即使沒有監管風暴，她們的業績增長

也有可能放緩，因此，經過去年的大幅增長後，科技股已經進入整固階段，時間要多久，很難說

得準，今年底之前應該仍是低潮，轉勢訊號應該是監管風暴完結之時。

對於騰訊，我仍然採取上次提到的策略，暫不會增持騰訊，但卻會增加一點短線操作。如果

見到４００元以下的騰訊，我會買兩注，其中一注在有一成半左右升幅便沽出，另一注再看三成

左右升幅才沽出。至於我的長線部署，要觀望未來政策轉變再定奪。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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