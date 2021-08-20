【重拳監管】易到用車：取消抽成模式變為階梯服務費，最高收５元

《經濟通通訊社２０日專訊》內地網約車Ａｐｐ易到用車昨日（１９日）發布公告稱，將對

相關業務進行重要調整，取消傳統的佣金抽成模式，變更為階梯信息服務費模式，最低１元（人

民幣．下同），最高５元；按照用戶端結算金額扣取服務費。政策執行時間為今年９月６日起。

此外，針對目前司機及用戶留在Ａｐｐ內的餘額，易到用車將針對餘額設定專門的「待償帳

戶」，待償帳戶可在易到及所合作的商城進行消費，或在易到其他業務或合作商平台等用於消費

抵扣，亦可在易到資本化時進行轉股。對於希望提現的用戶，易到亦會每年將５０％的利潤用於

司機提現或用戶退款。

易到表示，目前公司在積極進行戰略轉型，後續汽車租賃將成為公司業務的重要一環。在相

關業務調整後，期望能夠在兩年內進入資本市場，過程中無論易到現大股東或新投資人都有望追

加投入，而相關追加投入都將按照一定比例用於解決企業未來發展及司乘兩端餘額問題，以期讓

企業重塑價值，長效發展。

易到用車主動取消抽成模式，與近期交通運輸部的要求有關。交通運輸部運輸服務司負責人

李華強日前表示，將要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛

員之間的溝通協商，設定抽成比例上限，並向社會公布。

公開資料顯示，易到用車隸屬於北京東方車雲信息技術有限公司，２０１０年５月在北京成

立，是全球最早的網約車平台之一。創始人周航，是智能交通和汽車分享理念的倡導者。

（ｌｃ）

