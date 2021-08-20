【重拳監管】官媒：加快完善互聯網診療辦法，更好保障就醫購藥

《經濟通通訊社２０日專訊》官媒《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用

藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下都能安心就醫購藥。

評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達１６００多家，通過互聯網醫院復診購藥日益普

及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，事關人民群眾身體健康，

也是推動「互聯網＋醫療健康」新業態健康有序發展的重要方面。（ｅｗ）

