《經濟通通訊社２０日專訊》官媒《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用
藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下都能安心就醫購藥。
評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達１６００多家，通過互聯網醫院復診購藥日益普
及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，事關人民群眾身體健康，
也是推動「互聯網＋醫療健康」新業態健康有序發展的重要方面。（ｅｗ）
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20/08/2021 09:12
【重拳監管】官媒：加快完善互聯網診療辦法，更好保障就醫購藥
《經濟通通訊社２０日專訊》官媒《人民日報》發表評論稱，加快完善互聯網診療、處方用
藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，讓人們在線上線下都能安心就醫購藥。
評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達１６００多家，通過互聯網醫院復診購藥日益普
及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，事關人民群眾身體健康，
也是推動「互聯網＋醫療健康」新業態健康有序發展的重要方面。（ｅｗ）
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