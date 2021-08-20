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20/08/2021 10:21

【重拳監管】汽車數據安全管理規定十月施行，維護國安保個人權益

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家互聯網信息辦公室、發改委、工信部、公安部、交通運輸
部聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，自２０２１年１０月１日起施行。
　　國家互聯網信息辦公室負責人表示，出台《規定》旨在規範汽車數據處理活動，保護個人、
組織的合法權益，維護國家安全和社會公共利益，促進汽車數據合理開發利用。

＊落實數據出境安全評估制度。不得違規向境外提供數據＊

　　《規定》倡導，汽車數據處理者在開展汽車數據處理活動中堅持「車內處理」、「默認不收
集」、「精度範圍適用」、「脫敏處理」等數據處理原則，減少對汽車數據的無序收集和違規濫
用。
　　《規定》明確，汽車數據處理者應當履行個人信息保護責任，充分保護個人信息安全和合法
權益。處理敏感個人信息，汽車數據處理者還應當取得個人單獨同意，滿足限定處理目的、提示
收集狀態、終止收集等具體要求或者符合法律、行政法規和強制性國家標准等其他要求。汽車數
據處理者具有增強行車安全的目的和充分的必要性，方可收集指紋、聲紋、人臉、心律等生物識
別特徵信息。
　　《規定》強調，汽車數據處理者開展重要數據處理活動，應當遵守依法在境內存儲的規定，
加強重要數據安全保護。因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據
出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並在年度報告中
補充報告相關情況。
　　對於違反本規定的汽車數據處理者，有關部門將依照《中華人民共和國網絡安全法》、《中
華人民共和國數據安全法》等法律、行政法規的規定進行處罰。（ｃｔ）

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