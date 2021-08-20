【阿富汗局勢】中方：國際社會應一道幫助阿富汗有關派別對話溝通

《經濟通通訊社２０日專訊》針對中方是否會援助阿富汗大規模撤離行動，中國外交部發言

人華春瑩回應稱，當前阿富汗局勢的當務之急是國際社會應該一道幫助阿富汗的有關派別進行對

話和溝通，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義的災難，最大限度地避免無謂的傷亡和產生

大規模的難民，這是解決阿富汗難民問題的根本之道。（ｃｔ）

