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20/08/2021 09:48

【新冠肺炎】全國昨新增確診３３宗，本土病例僅４宗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，昨日（１９日）全國報告新增確診３３宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中４宗本土病例，江蘇２宗，雲南２宗。此外，新增無症狀感染３０宗
，均為境外輸入。昨日無新增死亡病例，新增２宗疑似病例，均為上海的境外輸入；新增治癒出
院８２宗。
　　上海無新增本地新冠肺炎確診病例，報告２宗境外輸入性新冠肺炎確診病例。
　　廣東省衛健委公布，昨日全省新增境外輸入確診病例９宗。新增境外輸入無症狀感染者８宗
，均為廣州報告。新增出院１２宗。
　　截至８月１９日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４５７９宗。累計死亡人數維持４
６３６人；現有確診病例１８１７宗，４宗疑似病例；累計治癒出院病例８８１２６宗。目前尚
在醫學觀察５１７名無症狀感染者，其中９９人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例８０４０宗，累計治癒出院病例７２９６宗。現有確診病例７４４宗
，現有４宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８００７宗。其中，香港１２０４７宗（１１７５９人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５８９７宗（１３５４５人出院，
８２６死）。（ｃａ）

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