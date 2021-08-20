【重拳監管】中秋前監管資本圍獵，傳市監總局今開白酒行業座談會

《經濟通通訊社２０日專訊》市場今早突流出一份市場監督管理總局價監競爭局發布的《關

於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》顯示，該局擬於今天上午召開座談會，開會地址為中國

價格協會。內媒引述業內人士透露，本次會議講的是資本圍獵白酒市場，核心是醬酒熱。跟是不

是要嚴管白酒價格應該沒有直接關係，而是秩序問題。

另據《財經網》報道，的確有酒企業表示公司有人員前去參會。其分析稱，預計是節前旺季

的常規座談，也不排除是考慮到市面上個別產品價格波動幅度過大。

中信建投表示，隨著最近股價調整，白酒已經進入價值區間，貴州茅台

（滬：６００５１９）、五糧液（深：０００８５８）、瀘州老窖（深：０００５６８）

２０２１年的ＰＥ估值僅為３６－４０倍，２２年為２９－３４倍，下半年後期考慮估值切換將

有明顯收益。渠道跟蹤來看，當前尚未開始中秋備貨，除局部疫情較嚴重區域外，經銷商對中秋

旺季仍持樂觀態度。當前渠道庫存整體較低，批價表現堅挺，茅台需求緊俏，渠道基本無庫存，

五糧液、國窖動銷良好，庫存維持半個月左右。（ｗｌ）

