《陶冬天下－陶冬》聯儲作出起跑前的下蹲動作

《陶冬天下》在聯儲公開市場委員會的七月會議紀要值得仔細品味。筆者看到以下幾個關鍵

提法：

１）多數委員認為今年可以開始減少購債規模。

２）多數委員「滿意」通脹達標，但是就業尚未完成目標。

３）德爾塔病毒蔓延重燃對經濟復甦的憂慮。

４）委員會成員對政策轉身的時機意見不統一。



美國聯儲在七月會議上首次公開討論改變２０２０年３月開始的量化寬鬆政策的軌跡，所以

此份會議紀要的重要性是顯而易見的。既然多數委員認為今年內開始降低購債額度是合適的，聯

儲作出政策變更應該是箭在弦上了。筆者相信聯儲正式宣布縮減購債規模會在８－１０月發生，

最有可能的是９月２１－２２日的公開市場委員會例會上。政策開始實施估計在１１月或１２月

。



會後聲明用了「滿意」來形容目前的通貨膨脹，比較有趣。聯儲的中期通脹政策目標是２％

，現在ＣＰＩ升到５﹒４％，應該說當局是在有意淡化當下的物價壓力，維持通貨膨脹屬於過渡

性性質的判斷。同時貨幣當局認為就業目標尚未完成，需要繼續努力，疫情重燃更增加了經濟復

甦的不確定性。這種表述為政策回調的力度畫出一條線。由於勞工市場依然未能恢復到疫情前的

水平，持續寬鬆的貨幣環境應該繼續。換言之，聯儲並不打算很快地完成貨幣環境正常化，此說

法與個別地方聯儲主席的論調不同，但清晰地表達了主導貨幣政策決策的三巨頭的意見。



有部分委員會成員希望今年內開始減少購債規模，也有部分委員認為明年初開始。有人希望

明年中就可以完全退出這輪ＱＥ，有人則堅持要放慢步伐。這種意見不一致，與近周央行高官公

開發言時的意見分歧相同，折射出政策轉身的困難，不過筆者相信委員會的反對聲音並不十分大

，鮑威爾可以輕鬆抑制反對聲音，走自己選擇的路。



以目前美國已經見到的經濟增長和通貨膨脹，貨幣當局已經到了必須要作出一些舉動的時候

了，這是聯儲的責任，也是舒緩資產價格暴漲的手段。不過體系內的流動性真正收縮，恐怕需要

等到明年中左右。聯儲對通脹的表述，是在暗示目前的通貨膨脹並未到倒逼貨幣政策的地步，而

且還要看疫情發展。

筆者相信，聯儲減少買債規模已經箭在弦上，但是之後的速度和力度上就會避重就輕。前者

是鮑威爾的政治責任，後者才是鮑威爾的真實意圖。Ｔａｐｅｒｉｎｇ不會走得太遠、太急，高

高舉起、輕輕拍下。靜待下一輪經濟下滑開始，新的ＱＥ計劃便可能輪回重生。



不過現在，聯儲走到了政策轉換的起跑線前，下蹲，聽發令槍響。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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