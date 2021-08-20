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即市新聞

20/08/2021 08:01

《陶冬天下－陶冬》聯儲作出起跑前的下蹲動作

　　《陶冬天下》在聯儲公開市場委員會的七月會議紀要值得仔細品味。筆者看到以下幾個關鍵
提法：
１）多數委員認為今年可以開始減少購債規模。
２）多數委員「滿意」通脹達標，但是就業尚未完成目標。
３）德爾塔病毒蔓延重燃對經濟復甦的憂慮。
４）委員會成員對政策轉身的時機意見不統一。

　　美國聯儲在七月會議上首次公開討論改變２０２０年３月開始的量化寬鬆政策的軌跡，所以
此份會議紀要的重要性是顯而易見的。既然多數委員認為今年內開始降低購債額度是合適的，聯
儲作出政策變更應該是箭在弦上了。筆者相信聯儲正式宣布縮減購債規模會在８－１０月發生，
最有可能的是９月２１－２２日的公開市場委員會例會上。政策開始實施估計在１１月或１２月


　　會後聲明用了「滿意」來形容目前的通貨膨脹，比較有趣。聯儲的中期通脹政策目標是２％
，現在ＣＰＩ升到５﹒４％，應該說當局是在有意淡化當下的物價壓力，維持通貨膨脹屬於過渡
性性質的判斷。同時貨幣當局認為就業目標尚未完成，需要繼續努力，疫情重燃更增加了經濟復
甦的不確定性。這種表述為政策回調的力度畫出一條線。由於勞工市場依然未能恢復到疫情前的
水平，持續寬鬆的貨幣環境應該繼續。換言之，聯儲並不打算很快地完成貨幣環境正常化，此說
法與個別地方聯儲主席的論調不同，但清晰地表達了主導貨幣政策決策的三巨頭的意見。

　　有部分委員會成員希望今年內開始減少購債規模，也有部分委員認為明年初開始。有人希望
明年中就可以完全退出這輪ＱＥ，有人則堅持要放慢步伐。這種意見不一致，與近周央行高官公
開發言時的意見分歧相同，折射出政策轉身的困難，不過筆者相信委員會的反對聲音並不十分大
，鮑威爾可以輕鬆抑制反對聲音，走自己選擇的路。

　　以目前美國已經見到的經濟增長和通貨膨脹，貨幣當局已經到了必須要作出一些舉動的時候
了，這是聯儲的責任，也是舒緩資產價格暴漲的手段。不過體系內的流動性真正收縮，恐怕需要
等到明年中左右。聯儲對通脹的表述，是在暗示目前的通貨膨脹並未到倒逼貨幣政策的地步，而
且還要看疫情發展。
　　筆者相信，聯儲減少買債規模已經箭在弦上，但是之後的速度和力度上就會避重就輕。前者
是鮑威爾的政治責任，後者才是鮑威爾的真實意圖。Ｔａｐｅｒｉｎｇ不會走得太遠、太急，高
高舉起、輕輕拍下。靜待下一輪經濟下滑開始，新的ＱＥ計劃便可能輪回重生。

　　不過現在，聯儲走到了政策轉換的起跑線前，下蹲，聽發令槍響。《陶冬》
（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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