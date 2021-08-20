《神州縱橫－凌昆》中國出口競爭力正加強

《神州縱橫》中國出口及外貿強勢在年中持續，首七月出口增近２５％，以美元計順差逾

３０００億升３６％。更重要者是出口質素優化也取得顯著進展，掀開了質量兼優的理想發展一

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＊競爭優勢範疇擴大＊



值得注意者是機電產品出口維持了稍高於平均的增幅，表示結構繼續優化，還出現了汽車

（升１０２％）及鋼鐵（升３１％）的增長極。據日本研究中國出口早已由勞動密集消費品為主

，轉向中間及資本貨品為主，實現了由低至高的重大轉型。最近哈佛大學研究又指出兩點：

（一）中國出口幾乎填滿全球所有已知產品領域。（二）按出口產品的先進性及複雜性排名，

２０１９年中國為１６美國為１１，而十年間中美差距收窄了一半以上。這明顯是反抰了中國產

業的升級令競爭力日強，並成了全球工業產能最完備的國家。在這背後是大手投入，上半年高科

產業投資增逾三成，顯示中國製造業及其出口的結構優化正高速進行。此外還須注意中國競爭優

勢的變化。在開放之初中國依托的是勞動密集生產及低成本優勢，其後增添了中等技術及資本密

集產品，優勢主要來自投術及產品水平的提升。歐美對華入口限制亦由製衣等輕工產品轉向鋼材

、輪胎等重工產品。筆者曾提出全方位競爭力概念來描述中國的新生優勢格局：既涵蓋低成本、

資本及技術等多重優勢，可同時在低端及高端產品競爭，為舉世僅有。但看來最近情況再生變化

，更新的競爭力格局正在形成。



＊低端生產高端化＊



首先是高端方面中國可競爭範圍不斷擴大和走向更高端。據報最近當局發布的內部文件，要

求國企及事業單位在３００多項產品實行國產化，由２５至１００％不等，包括醫療及多種儀器

等均為依賴入口的高端產品。此乃入口替代策略，由歐美技術限制及被「卡脖子」迫出來。這亦

顯示中國產品進步明顯，足可開始替代入口，而政策則提供Ｉｎｆａｎｔ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ保

護，讓新產品借國內市場茁壯成長，並鋪好階梯助中國高端產品打入國際市場。第二是依靠數字

化及自動化等新技術來改造傳統企業。未來低成本競爭行業已由中國外移，但疫情卻促使部分回

流。新技術可為外移提供另一選擇：通過生產改造增加效率降低成本，並令產品優質化。這不單

可減少外移，還可吸引更多回流和使回流的留下。此乃低端生產高端化之路，實現了使用不同要

素組合的生產函數轉換。這可令中國的獲巨大利益，原因是中國工業規模大，水平較低的中小民

企較多，令提升帶來的紅利更豐厚。難怪長三角及珠三角的輕工產業如製衣、傢俬等，都有一批

企業進行改造並作出示範，可推動更多企業參與。《資深評論員 凌昆》



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