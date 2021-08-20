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即市新聞

20/08/2021 09:29

《股林淘金－林家亨》蔚來之失，係比亞迪（０１２１１）之得

　　《股林淘金》上周有駕駛蔚來汽車，開啟輔助駕駛系統的車主林氏在福建公路發生意外導致
身亡，事件引起傳媒廣泛報道，令中概電車三寶在美國股價下跌，翌日比亞迪（０１２１１）股
價亦曾下跌，這類事件很容易令投資者聯想起２０１９年５月份蔚來汽車（ＥＳ８）在美國發生
幾次電池起火事故，最終股價由上市高位價下跌９１％，最低去至１﹒１９美元，今次中國其他
電車股會不會跟隨蔚來的股價下跌呢？
　　其實任何產品╱行業突然發生大型事故意外之後，通常初期都會出現集體式的股價下跌，（
航空事故如是，奶粉事故亦如是），但危機過後，今時今日的蔚來股價又升返上３６美元了。
在今次的事件中，必須要認清以下的事實：比亞迪並沒有在美國出售非商用汽車，即使在中國銷
售的比亞迪車，也沒有採用全自動駕駛系統（但個別車輛會有級數較低的輔助駕駛系統），所以
今次蔚來的事件不會令比亞迪有任何負面的衝擊，相反而言，如果今次事件令到電動車買家對電
車安全的要求提高，反而會轉向購買比亞迪的產品，因為暫時而言比亞迪生產的刀片電池在環球
各類電車電池之中，安全系數都是屬於最高級別的。比亞迪亦是中國首家獲得雙優安全認證
（Ｃ－ＩＡＳＩ，Ｃ－ＮＣＡＰ）的電動車生產商，故此，假若因為昨天美股ＡＤＲ三隻中概電
車股下跌３﹒４％至６﹒６１％而引致比亞迪股價下跌，反而是可以吼低吸納，作中長線持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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