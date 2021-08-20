《股林淘金－林家亨》蔚來之失，係比亞迪（０１２１１）之得

《股林淘金》上周有駕駛蔚來汽車，開啟輔助駕駛系統的車主林氏在福建公路發生意外導致

身亡，事件引起傳媒廣泛報道，令中概電車三寶在美國股價下跌，翌日比亞迪（０１２１１）股

價亦曾下跌，這類事件很容易令投資者聯想起２０１９年５月份蔚來汽車（ＥＳ８）在美國發生

幾次電池起火事故，最終股價由上市高位價下跌９１％，最低去至１﹒１９美元，今次中國其他

電車股會不會跟隨蔚來的股價下跌呢？

其實任何產品╱行業突然發生大型事故意外之後，通常初期都會出現集體式的股價下跌，（

航空事故如是，奶粉事故亦如是），但危機過後，今時今日的蔚來股價又升返上３６美元了。

在今次的事件中，必須要認清以下的事實：比亞迪並沒有在美國出售非商用汽車，即使在中國銷

售的比亞迪車，也沒有採用全自動駕駛系統（但個別車輛會有級數較低的輔助駕駛系統），所以

今次蔚來的事件不會令比亞迪有任何負面的衝擊，相反而言，如果今次事件令到電動車買家對電

車安全的要求提高，反而會轉向購買比亞迪的產品，因為暫時而言比亞迪生產的刀片電池在環球

各類電車電池之中，安全系數都是屬於最高級別的。比亞迪亦是中國首家獲得雙優安全認證

（Ｃ－ＩＡＳＩ，Ｃ－ＮＣＡＰ）的電動車生產商，故此，假若因為昨天美股ＡＤＲ三隻中概電

車股下跌３﹒４％至６﹒６１％而引致比亞迪股價下跌，反而是可以吼低吸納，作中長線持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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