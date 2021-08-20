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20/08/2021 09:21

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周淨回籠一千億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
　　人行周一開展６０００億元ＭＬＦ操作，周二則有７０００億元ＭＬＦ到期，即全周全口徑
淨回籠１０００億元。（ｃａ）

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