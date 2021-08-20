【債務風險】被曝陷千億債務危機，鉅盛華：寶能系部分產品現逾期

《經濟通通訊社２０日專訊》昔日豪氣沖天幾乎在資本市場吞下萬科（０２２０２）

（深：０００００２）的寶能系，如今陷入流動性風險，內媒曝出寶能在信託和銀行的累計負債

高達８９５億元（人民幣．下同）。對此，寶能集團旗下深圳市鉅盛華股份有限公司今日發布公

告稱，通過調查核實，寶能集團作為融資人發行「中國民生信託－至信６５１號寶能投資信託貸

款集合資金信託計劃」及部分寶能旗下金交所理財產品未能足額按期償還，存在部分逾期現象。

但公告並未具體提及逾期金額。

值得關注的是，據網易清流工作室引述多名寶能系理財產品投資者反映，寶能系旗下的部分

理財產品可能涉嫌「自融」，即產品的融資方、管理方、擔保方，可能都為寶能系公司。有法律

人士表示，如自融情況屬實，寶能系或涉嫌非法集資罪。



＊鉅盛華被列信用觀察名單，大公國際：股權質押比例高＊



總部位於深圳的寶能集團，由姚振華持有１００％股權；寶能集團持有鉅盛華６７﹒４％股

份，鉅盛華則持有前海人壽５１％股權。２０２０年末，集團合併口徑資產總額５６５３﹒０３

億元，淨資產為５９１﹒８億元；２０２０年度實現營業收入９９０﹒４６億元，淨利潤

３２﹒４８億元。但據鉅盛華披露，其截至去年末的有息負債達餘額為８９４﹒６３億元，同比

增１４﹒１２％。

事實上，今年初已有傳聞稱寶能集團出現流金緊張並大幅裁員。作為寶能系重要的投資控股

平台，今年６月底，鉅盛華被評級機構列入信用觀察名單，寶能息債券價格應聲下挫。大公國際

認為，鉅盛華股權被質押比例高、其他應收款中應收關聯方款項規模及佔比仍處於較高水平；同

時，鉅盛華以公允價值計量的投資類資產規模較大，易受資本市場及房地產市場價值波動影響；

此外，鉅盛華本部債務壓力仍較大，盈利能力亟待增強。（ｗｌ）

