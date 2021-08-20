【吞金獸恒大】財技基因成敗也蕭何，賣產賣樓自救時日無多

《經濟通通訊社記者俞瑾２０日報道》債務纏身、評級下調、股價重挫、債券做空、分紅取

消、淪為被告……最新則是周四（１９日）遭中國央行及銀保監公開「示眾」敲打。連續三年穩

坐全球房地產首富之位的許老闆，一手創立的恆大集團正愈來愈似日薄西山。從２５００億港幣

身家，到市值跌至６６０億港幣邊緣，多年銷售額與總負債齊飛之下，被市場戲稱為「吞金獸」

的恆大到底如何走到這步，「以最大決心、最大力度化解債務風險」又能否功成身退？



＊央媽銀保監公開「示眾」敲打，提四要求＊



自去年１０月的２０﹒２１８元５２周高位算起，深陷債務黑洞的恆大（０３３３３），一

路跌跌不休，昨日收盤報５元；更慘烈的新能源概念明星、旗下恆大汽車（００７０８）更自２

月高位７２﹒４５元，同樣湊整跌至１０元。

就當市場一邊調侃「沒有道路可以萬達，莫言江山能夠恆大」，一邊猜想其會否成為第二個

華融獲國資領銜出資補充資本之時，中國兩大核心金融監管機構昨日傍晚公告約談恆大集團，對

此「房地產行業頭部企業」明確提出四大要求：一，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康

發展的戰略部署；二，努力保持經營穩定；三，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定

；四，依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

那麼，隨即公告「以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市

場和金融穩定」的恆大，是如何走到今天？



＊虧本價登場一鳴驚人，接盤港企風頭無兩＊



說起曾經的「宇宙第一」房企恆大，坊間不乏津津樂道創始人許家印，務農掏糞的白手興家

史。殊不知「成也蕭何，敗也蕭何」的恆大式財技，早在許老闆２０多年前的首個地產項目即已

顯露端倪。

１９９７年，剛成立恆大一年的許家印看準原廣州農藥廠地塊推出「金碧花園」項目，首期

項目以虧本價每平米２８００元人民幣開盤，吸引萬人空巷搶購一鳴驚人，更以「土地分期付款

，銀行協商貸款，施工墊支開發，預售快速回款」的成功實踐，開啟一路狂奔的高負債、高槓桿

、高周轉擴張之路。

以２０１４年９月３０日央行、中銀監聯合發布《關於進一步做好住房金融服務工作通知》

為分水嶺，搭乘中央救市的東風，恆大２０１５年銷售額正式邁入「２０００億」陣營。就在當

年，恆大以１３５億收購老牌港企新世界手中的４個超大型項目，創下當時國內地產界最大收購

紀錄，並接盤華置、信和、中渝等港企多個內地項目，風頭一時無兩。



＊回Ａ無力回天，多個產業布局樣樣大手筆＊



儘管２０１５年境外發行１０億美元５年期優先票據利率高達１２％，但坐擁１﹒５６億平

米土地儲備，顯然未能滿足恆大瘋狂擴張的野心；僅２０１６年一年，就再新購土儲逾億平米。

當年合約銷售金額、面積雙雙登上全國榜首的同時，總負債亦由２０１５年的６千億元出頭，膨

脹至逾１﹒１萬億元。

眼見攤子愈鋪愈大，恆大２０１６年９月與深深房（深：００００２９）簽署重組上市協議

，借殼回歸Ａ股之意呼之欲出（重組於去年１１月宣布終止）；與此同時，恆大宣布啟動房地產

業從「規模型」轉向「規模＋效益型」，並於當年１月、５月、１１月先後三輪引入戰投投資共

計１３００億元。

不過，許老闆一心由地產業擴張至金融、文化、旅遊、健康乃至造車，可謂「樣樣大手筆，

事事需燒錢」。例如，２０１７年８月，恆大宣布將在全國布局１５個「恆大童世界」項目，每

個樂園設計大型游樂項目多達３３個，相當於迪士尼的１﹒５倍；２０１９年１１月，恆大宣布

未來三年投入４５０億元造新能源車，２０２１全面量產……



＊銷售負債齊飛，紅線當頭辦法總比困難多＊



就此，胡潤百富榜的創始人胡潤將許家印稱為「很會走鋼絲的人，一直能在債務和業務增長

之間找到平衡」，惟恆大「吞金獸」悖論仍續上演－－一邊是銷售額不斷突破５０００億（２０

１７年）、６０００億（２０１９年）、７０００億（２０２０年）；另一邊是過去三年總負債

節節攀升至１﹒５７萬億、１﹒８５萬億、１﹒９５萬億。

為了填補巨大資金黑洞，恆大攜「世界５００強」名號以高息做招徠借新還舊，例如，

２０１８年１０月，全資附屬公司宣布發行１８億美元優先票據，票面利率高見

１３﹒７５％；２０２０年初，恆大及全資附屬公司合計發行６０億美元優先票據，票面利率同

高達１２％。

值得留意的是，即使如此，恆大２０１６至２０１９財年的派息比率仍高企４９％以上，誰

最受益？理論上莫過於持股逾七成的許老闆。

去年夏天，恆大飲鴆止渴式擴張遭到北京「三條紅線」的當頭棒喝，鑒於其「剔除預收款後

的資產負債率不得大於７０％、淨負債率不得大於１００％、現金短債比不少於１倍」全數過線

，按政策不得再增加有息負債。

但「辦法總比困難多」，截至去年底，恆大應付貿易賬款高逾８２９１億；另一邊廂，公司

今年６月宣布有息負債較２０２０年最高的８７４３億直降３０００億至約５７００多億，但仍

接連遭惠譽、標普、穆迪等降級。



＊股債雙跌累「朋友圈」，戰投股東苦自知＊



恆大股債雙跌更拖累一眾「朋友圈」。其中２０１７年真心白銀戰略投資恆大２００億元的

蘇寧，６月旗下主要公司蘇寧易購（深：００２０２４）股票停牌，凸顯連虧７年後的財務困境

升級；７月５日再宣布引入新股東新新零售基金二期，交易完成後，張近東家族持股降至

２０﹒３５％，換言之失去對蘇寧易購的控制權。

那麼當年戰略投資恆大的２００億呢？原來早在去年９月２９日，包括蘇寧在內的的多家戰

投已與恆大簽訂補充協議，同意將１３００億戰投中的８６３億轉為普通股權長期持有。而以當

天恆大股價仍企１６元以上，而截至昨日僅得５元計，箇中滋味或只能戰投有苦自己知。

另一間恆大的二股東華人置業（００１２７），公司半年報披露，期內因恆大股價持續受壓

，錄得未變現估值虧損共４８﹒９３億元；此外，持有７批由恆大或相關公司發行的高息債券，

亦因債價下跌拖累錄得約１億元未變現估值虧損。而若由恆大６月３０日股價１０﹒１２元跌至

最新５元計，相當於近６﹒５％股權市值短短兩個多月再縮水逾半。



＊售汽車物業資產說易行難，總裁套現逾億＊



眼看三棵樹、廣發銀行、淮北礦業等紛紛向恆大公開討債或申請財產保全等，大有「會哭的

債主有奶吃」之勢，就在月初，涉及恆大的案件據報已全數移至廣州市中級人民法院集中管轄，

被認為是最高層發出有序處理、防止擠兌，將系統性風險降至最低的信號。

緊隨其後，恆大本月１０日宣布正接觸潛在投資者，探討出售恆大汽車（００７０８）和恆

大物業（０６６６６）的部分權益；受消息提振，兩股股價３個交易日分別急彈１７％和

４４％，恆大自身股價也三連升近２２％。

跟恆大汽車去年虧損擴大至逾７６億相比，恆大物業可謂恆大系的優質資產，不單去年賺逾

２６億、今年上半年再淨利預增七成。不過最新消息就指，與之洽談過的「白武士」萬科

（０２０２２）、碧桂園（０２２０７）均因價格等問題，暫已退出收購事宜。此外，恆大與小

米（０１８１０）洽談出售恆大汽車的消息，也僅停留「有過初步交流，並未深入洽談推進」階

段。

更耐人尋味的是，集團總裁夏海鈞在恆大宣布賣產自救的次日（１１日），即分別賣出

１０００萬股恆大物業及３００萬股恆大汽車股份，套現逾億元。



＊監管促維護樓市穩定，更激進促銷料受限＊



聯想恆大７月取消大幅折扣後的當月銷售額錄今年以來最差，金九銀十勢需祭出更激進的減

價戰以回籠資金。不過，央行及銀保監要求「維護房地產市場和金融穩定」是否暗示不可帶頭打

價格戰？

此外，鑒於網絡盛傳恆大於內地長沙等地的多個地盤已停工，香港方面亦據報其位於屯門掃

管笏的珺瓏灣２期延遲交樓約一個月，自救時日或已所剩無多。宇宙房企，祝君好運。

