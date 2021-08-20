【新冠肺炎】鍾南山：中國年底或超八成人接種疫苗，建立群體免疫

《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情肆虐，不少國家都希望能盡快達成「群體免疫」

，降低病毒傳播速度，中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山表示，對此前廣州疫情的研究表明

，國產滅活疫苗對德爾塔毒株總體保護率接近６０％，重症保護率為１００％。

最新的資料顯示，接種國產滅活疫苗第二劑後６個月再接種一劑，抗體水平增幅達到１０多

倍。８０％以上的人口接種疫苗之後，中國可以建立有效的群體免疫。（ｃａ）



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