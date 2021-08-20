《投資筆記－黃子燊》從困境中脫身的華融，為恒大帶來甚麼啟示？

《投資筆記》如讀者還有印象，或會記得筆者在４月中時，在華融（０２７９９）債券大跌

後，曾指出華融短期債（於今年６月到期）的值博率相當高，值得考慮買入。最後有關債券亦成

功償還本金，為有買入的投資者於兩個月內帶來超過１５％的絕對回報。而在有關債券償還本金

後，我們仍繼續關注華融事件，因為我們相信中國政府如何處理中國華融的手法，將有助推敲出

其對金融風險接受程度的底線。我們亦根據著有關的理解，於６月時明確地提出了「短期內不再

沾手恆大（０３３３３）債券」的觀點，從而避過了恆大其後債價的大跌，有興趣的朋友可以參

考早前文章。



而在本星期，華融事件有了新進展。於８月１８日，中國華融於港交所刊發公告，指中信集

團、中保投資有限責任公司、中國人壽、中國信達（０１３５９）及遠洋資本等將對其進行戰略

投資，於同日亦刊發盈警，指２０２０年度淨虧損將達１０２９﹒０３億元人民幣。同時，中國

華融亦表示，如有關戰略投資獲實施，將有效補充公司資本。其亦表示沒有計劃進行債務重組，

同時為未來到期債券的兌付已做了充足準備。華融２０２２年４月到期的債券，目前價格已回升

至９７以上的水平，基本上可說已脫離危險區。



＊華融與恆大，具有一定關聯性＊



那華融事件對中國恆大債券有甚麼啟示呢？筆者認為，華融事件為恆大事件發放了偏向正面

的訊號。中國華融和中國恆大均屬於會帶來一定程度系統性風險的公司－就中國華融，其帶來系

統性風險的原因主要是其龐大的體量，及其國有四大資產管理公司的身份；而就中國恆大，其帶

來系統性風險的原因是其作為中國第二大的房地產商，涉及多家銀行、多個上下游企業及在建樓

盤項目，一旦資金鏈斷裂，銀行壞帳固然會上升，與恆大做生意的上下游及買了恆大樓花的小市

民同樣會受到牽連。



如有留意債市的話，應會發現恆大今年的走勢受到華融事件一定程度的影響－在６月之前，

恆大的債價一直維持在高位，並相當貼近１００元的票面值。但在華融事件發酵後，人們開始相

信國內政府不盲目接受「大到不能倒」，再加上官媒對恆大系部分企業（如恆大汽車）的批評，

及恆大本身資金鏈緊絀令一些零星信貸事件發生，信貸人對恆大的信心於是逐步瓦解，才去到今

日的地步。可以說，如果沒有華融事件，令大家對「大到不能倒」的相信程度減低，便不會有其

後的骨牌效應發生，恆大也不至於現在的景況。



＊華融能獲援手，恆大亦有機會獲援助＊



而如果比較恆大和華融的情況，我們認為國內政府如果會對華融伸出援手的話，其會協助恆

大的機會應屬相等甚至更高。就華融的情況，參考其於８月１８日發布的盈警，由於其對系內資

產進行計提及減值，本年錄得虧損為１０２９﹒０３億元人民幣。即使相信其可能因保守原故，

趁此次機會過度減值，但減值金額比較大這是鐵一般的事實。在華融資產質素較差，因而有資產

減值，加上在前董事長帶領下，曾經在政治上犯忌的情況下，國內政府尚且安排引入中信等戰略

投資者去扶一把；則考慮到（ｉ）在恆大集團資產質素相對不俗，只缺流動性（國務院副總理劉

鶴在國務院會議已將恆大問題定性為「流動性問題，而非資不抵債」）；（ｉｉ）恆大出現違約

對中國經濟的影響不亞於中國華融；（ｉｉｉ）從整體中國經濟的角度考慮，為恆大提供流動性

令其不倒下，對經濟影響遠好於容許其違約被清盤，尤其是中國近期經濟下行壓力亦明顯較大；

（ｉｖ）恆大在許家印的領導下，基本沒有觸碰過政治紅線，政治處境優於華融（恆大主席許家

印在七一黨慶時還被邀請上天安門城樓參與國慶酒會）；（ｖ）恆大目前股價低殘，整家企業市

值只是６００多億港元（只是華融２０２０年度所虧損金額的一半），國資出手作戰略投資甚至

變成主要股東的成本因此已屬不高，加上其市值低殘是由資金鏈斷裂的恐懼導致，而非資產質素

變壞所導致，即使在商言商，入股也不見得是虧本買賣，這也增加了國資出手的可能性。



簡要而言，綜合以上種種因素，筆者認為最近發生的華融事件對恆大而言算是一個正面訊號

。雖然筆者管理的投資組合中沒有恆大債券，但設身處地地想，如果筆者還持有恆大２０２２年

３月到期的債券，而早前又沒有賣出的話，以執筆時約４８元的報價，加上考慮其所擁有的資產

的價值，筆者應會選擇繼續持有了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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