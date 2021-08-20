【企業盈喜】川控股（１４２０）料中期虧轉盈賺４２萬新加坡元

《經濟通通訊社２０日專訊》川控股（０１４２０）公布，截至今年６月３０日止六個月，

預計錄得中期期間純利約４２﹒２萬新加坡元，較去年同期錄得虧損淨額約７２０萬新加坡元有

大幅改善。

主要由於以下合併因素所致，由於新加坡政府所實施的阻斷措施獲解除後建築活動分階段復

甦，集團的收益增加約８９０萬新加坡元或２７﹒２％；新加坡政府提供補助８１萬新加坡元，

以減輕新冠疫情期間的財務負擔等。（ｂｎ）



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