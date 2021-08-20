【恒指季檢】李寧、信義玻璃及招商銀行染藍，剔除交行

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指公司公布季檢結果，恆生指數成分股納入信義玻璃

（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），但剔除交通銀行

（０３３２８），成份股數目將由５８隻增加至６０隻，９月６日起生效。（ｂｎ）



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