  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2021 18:49

【恒指季檢】李寧、信義玻璃及招商銀行染藍，剔除交行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆指公司公布季檢結果，恆生指數成分股納入信義玻璃
（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），但剔除交通銀行
（０３３２８），成份股數目將由５８隻增加至６０隻，９月６日起生效。（ｂｎ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/08/2021
《神州經脈》個人信息保護法獲通過　滬指周瀉逾2%外資續走百億
財經熱話20/08/2021
《股市一周》監管陰霾科技股探底 恒指周挫1541點創9個月低
財經熱話20/08/2021
【重拳監管】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 醫療平台股跌跌不休
財經熱話20/08/2021
聯通績後高開低走，大行樂見派息加碼惟普遍維持目標價
財經熱話20/08/2021
【恒指季檢】恒指季檢前翻艇！專家看好潤啤、飛鶴為染藍大熱
FOCUS20/08/2021
【FOCUS】拜登電視專訪釀關公災難　更猛政治風暴恐在後面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金