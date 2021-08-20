【恒指季檢】國企指數納入李寧、京東物流，剔除世茂及海螺水泥

《經濟通通訊社２０日專訊》》恆指公司公布季檢結果，恆生中國企業指數納入李寧
（０２３３１）及京東物流（０２６１８），剔除世茂集團（００８１３）及海螺水泥
（００９１４），恆生中國企業指數成份股數目維持５０隻，將於９月６日（星期一）起生效。
（ｂｎ）
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