【恒指季檢】國企指數納入李寧、京東物流，剔除世茂及海螺水泥

《經濟通通訊社２０日專訊》》恆指公司公布季檢結果，恆生中國企業指數納入李寧

（０２３３１）及京東物流（０２６１８），剔除世茂集團（００８１３）及海螺水泥

（００９１４），恆生中國企業指數成份股數目維持５０隻，將於９月６日（星期一）起生效。

（ｂｎ）



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