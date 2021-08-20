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20/08/2021 14:03

【香港政情】人大常委會通過任命李國章為基本法委員會委員

　　《經濟通通訊社２０日專訊》全國人大常委會會議今早在北京人民大會堂閉幕，會議經表決
，通過補充任命行會成員、港大校委會主席李國章為全國人大常委會香港特區基本法委員會委員

　　第五任基本法委員會任期由２０１８年６月開始，直至２０２３年６月，這次李國章獲補充
任命，是填補劉迺強在２０１８年１１月逝世後一直懸空的席位。（ｃｌ）

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