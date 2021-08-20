【香港政情】港府下周一舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會

《經濟通通訊社２０日專訊》港府宣布，為讓香港社會各界更好地掌握全國人民代表大會今

年３月公布的《十四五規劃綱要》中的國家發展戰略和對香港不同範疇的支持，中央下星期將安

排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》。特區政府將於下周一（２３日）

上午在政府總部舉辦首場宣講會。（ｃｌ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動