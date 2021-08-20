【企業盈警】瑋俊生物（００６６０）料中期盈利跌最多８０％

《經濟通通訊社２０日專訊》瑋俊生物（００６６０）公布，預期截至６月３０日止中期溢
利下跌介乎６０％至８０％。
該集團指，純利下跌主因可換股債券利息上升，以及一間內地附屬公司上年度已完全使用結
轉的未使用稅項虧損導致所得稅開支增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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