【企業盈警】中國升海（０１６７６）料中期虧損３０００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》中國升海（０１６７６）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損３０００萬元人民幣，比去年同期虧損１５００萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損主因疫情持續令產品銷量及利潤下跌及行政開支上升所致。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）



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