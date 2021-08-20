【企業盈警】三寶科技（０１７０８）料中期純利跌最多７５％

《經濟通通訊社２０日專訊》三寶科技（０１７０８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利跌約６５％至７５％。

該集團指，有關減少主因受部分大宗商品價格持續上漲影響，採購成本增加，以及為增強核

心競爭力，加大研發經費投入。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）



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