【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒２億人幣，買長汽沽騰訊

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指低開７９點，報２５７８７點。最高跌３４點報

２５８３２點，最低跌６８３點報２５１８３點。恆指收報２５３１６點，跌５５０點或

２﹒１３％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒２億元人民幣，減少１８﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是長城汽車（０２３３３）、吉利汽車（００１７５）、東岳集團（００１８９）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１６４８﹒５２億元增加２２﹒６％。其中港股通成交４３８﹒８億元，佔總成交

２６﹒６％。



＊購戴姆勒料年產量達１０萬輛＊



長城汽車表示，根據集團與德國戴姆勒簽署的資產收購協議，包括土地、廠房、機器設備等

在內的巴西伊拉塞馬波利斯工廠將移交予長城汽車。是次交易為純資產交易，不涉及人員轉移。

長汽未有透露交易的財務細節。該工廠交割預計將於２０２１年底前完成，工廠通過改造後的年

產能將達到１０萬輛，為當地創造近２０００個就業崗位。

長城汽車副總裁劉向上表示，視巴西為重要的海外戰略市場。長汽指，將把該工廠打造成集

團全球智能化生產基地之一，以覆蓋巴西國內及南美其他國家市場。長城汽車升３﹒６９％報

３２﹒３元，北水淨買入４﹒１億元。

吉利汽車升２﹒１％報２６﹒８元，北水淨買入３﹒４億元。東岳集團升７﹒０６％報

１８﹒２元，北水淨買入２億元。騰訊控股跌３﹒４４％報４２１﹒２元，北水淨賣出２６﹒６

億元。美團跌７﹒１５％報２０２﹒６元，北水淨賣出１７﹒４億元。香港交易所跌２﹒０３％

報４７２﹒６元，北水淨賣出５﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

長城汽車 （０２３３３） ４﹒１２

吉利汽車 （００１７５） ３﹒３８

東岳集團 （００１８９） １﹒９９

中國海洋石油 （００８８３） １﹒６９

藥明生物 （０２２６９） １﹒４４



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２６﹒５６

美團 （０３６９０） －１７﹒４４

香港交易所 （００３８８） －５﹒１３

李寧 （０２３３１） －３﹒９４

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒４３

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